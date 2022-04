El entrenamiento con el que Natalie Portman se preparó para ‘Thor: Love and Thunder’

El reciente lanzamiento del nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder ha causado revuelo entre los fanáticos de Marvel y fieles seguidores de las historias de superhéroes y villanos que esperan con ansias el próximo estreno en verano.

Natalie Portman hará su regresó de manera enorme con su papel de Jane Foster convertida en nada más y nada menos que en Mighty Thor.

Poco después de la revelación de las primeras imágenes, la actriz de 40 años causó toda una conversación en redes sociales por su participación estelar, pero sobre todo por el tonificado físico en el que trabajó para convertirse en su propia versión del hijo de Odín.

En una entrevista hecha por Vanity Fair el año pasado, la celebridad dio algunos detalles sobre la preparación física e incluso emocional que tuvo para el papel. “Cambió la forma en que me muevo”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre su entrenamiento físico, Natalie contestó: “Fue muy divertido. trabajé con una entrenadora, Naomi Pendergast, durante, creo, cuatro meses antes de filmar y luego, obviamente, durante todo el rodaje. Fue muy físico”.

Portman agregó a su rutina diaria un arduo entrenamiento con pesas, batidos basados en proteínas y bastante ejercicio de fuerza y resistencia para ayudar a crear volumen en sus músculos.

En otra entrevista que tuvo con Jimmy Fallon en su programa nocturno, la estrella del Cisne Negro señaló que el entrenamiento y las rutinas de preparación fueron complicadas y tuvo problemas para adaptarse a ellas; sin embargo, el tiempo libre de la pandemia le ayudó a trabajar principalemnte en la alimentación y preparar su cuerpo para el ejercicio.

Natalie Portman as The Mighty Thor in #ThorLoveAndThunder!



(via @MCUPerfectGifs) pic.twitter.com/V8ocBDYTHA