Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette - Marit, parece no seguir los protocolos reales que establece su familia, ya que es conocido por ser un joven rebelde que no teme asumir sus problemas con las drogas y que incluso, fue arrestado por agredir a su exnovia.

El joven de 27 años es hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega, pero a diferencia de sus hermanos menores que comparten lazos sanguíneos con la familia real, él suele vivir su vida de una forma diferente entre escándalos, polémicas y motocicletas.

TAMBIÉN LEE: Meghan y Harry ‘exigen’ disculpa de Kate Middleton y William para volver a Palacio Real

A principios de agosto, trascendió una de las noticias más controversiales de la realeza noruega, luego de que Marius Borg Høiby fue detenido por perpetrar una agresión física contra su exnovia, supuestamente la joven Rebecca Helberg, quien tuvo que ser hospitalizada.

De acuerdo con el medio local Se og Hør, la víctima logró sacar a Borg de su departamento y llamó a las autoridades, quienes registraron las instalaciones y encontraron pruebas de la agresión.

Momentos más tarde, la revista noruega compartió una serie de fotografías en las que se puede observar un cuchillo en la pared, una lámpara destruida y la habitación con aparentes signos de deterioro, además, pudo tener acceso a una llamada grabada en la que el integrante real amenazó con "prender fuego y quemar la ropa y las pertenencias” de su pareja.

TAMBIÉN LEE: ¿Cuántos años debo vivir en Estados Unidos para ser ciudadano? Requisitos de residencia

Foto del hijo de la Princesa Heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, posando con una pistola, champán Dom Pérignon y un reloj Daytona Rolex (48.000 euros). A principios de agosto, Marius atacó a su novia en su apartamento en Oslo mientras estaba bajo los efectos de la cocaína. pic.twitter.com/qt01Yc3eix — Imanol (@Imanoltxu2010) August 26, 2024

Marius Borg Høiby confirma su consumo de drogas

Tras la agresión, Marius Borg Høiby emitió un comunicado a través de su abogado, en el que confirmó la agresión contra su exnovia, pero también reveló un escándalo que se encontraba entre voces: su consumo de drogas.

"El fin de semana pasado sucedió algo que nunca debería haber sucedido. Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad y cocaína después de una discusión", señaló.

Además, aseguró que durante su vida se ha enfrentado a diversos trastornos mentales, pero enfatizó en que continuará en terapia para que sus acciones no se vuelvan a repetir.

"Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi educación y mi vida adulta, he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora reanudará este tratamiento y lo tomaré muy en serio", indicó.

Marius Borg Høiby rechaza los protocolos de la familia real y se ve envuelto en drogas y agresiones. ¿Es el nuevo príncipe Harry? Foto: The Grosby Group

El joven de 27 años, también le pidió disculpas a su familia y a su exnovia por someterla a la presión mediática y a las agresiones psicológica y físicas.

"Quiero disculparme también con mi familia. Sé que mis acciones los han afectado mucho. Así que, mi amor, lo siento. Esto nunca debió haber sucedido y asumo toda la responsabilidad por mis acciones", señaló.

¿Cuáles son los hobbies de Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby, de 27 años, es hijo de la princesa heredera de Noruega, Mette - Marit y el preso Morten Borg, quien fue detenido por abuso de sustancias tóxicas y agresión antes de que el actual integrante real naciera.

En redes sociales, señalan que el joven siguió los pasos de su padre y se convirtió en “la oveja negra” de la realeza noruega por tener comportamientos violentos, rebeldía y múltiples polémicas en su espalda.

A “lo no permitido” se suman sus hobbies, ya que se considera un fiel amante de las motocicletas y la mecánica, además de que suele lucir sus tatuajes sin cautela, algo fuera de lo común en los protocolos noruegos.

Comparan a Marius Borg Høiby con el príncipe Harry

Sus comportamientos son comparados con los del duque de Sussex (príncipe Harry), ya que durante su juventud y antes de contraer matrimonio con Meghan Markle, consumió cocaína, marihuana y hongos alucinógenos.

“Por supuesto, había estado consumiendo cocaína por esa época. En la casa de campo de alguien, durante un fin de semana de rodaje, me habían ofrecido una línea, y había tomado algunas más desde entonces", señaló en el libro Spare.