Andrea Bocelli está cumpliendo 30 años de carrera como uno de los máximos exponentes de la ópera y la música clásica italiana.

Para celebrar su aniversario, Bocelli subirá al escenario en una serie de presentaciones especiales llamada The Celebration, los días 15, 17 y 19 de julio de 2024, en el Teatro del Silenzio, en La Toscana.

Christian Nodal dio la sorpresa en redes sociales que sería uno de los múltiples invitados que tendrá el tenor, siendo el único mexicano entre varios cantantes y actores internacionales.

En un cartel compartido en redes sociales, Nodal dejó ver que compartirá el escenario con Andrea, además de Sofía Vergara, Ed Sheeran, Shania Twain, Laura Pausini, Tizianon Ferro, Placido Domingo, Russell Crowe, David Foster y José Carreras, entre otros.

El equipo de Bocelli emitió un comunicado informando la serie de conciertos de aniversario y elogiando la trayectoria de Nodal en el regional mexicano, así como su talento.

“El carismático cantautor ha logrado revitalizar el sonido y atraer una masa gigantesca de público joven totalmente enamorada de sus canciones, sus directos y su personalidad convirtiéndole en el artista mexicano de moda en todo el mundo de habla hispana”.

Nodal ha dicho que Andrea Bocelli fue una fuente de inspiración para convertirse en el cantante exitoso que es y ahora está emocionado y orgulloso de subir al escenario con él para celebrar su música y legado.

“Él me inspiró con su voz y sus melodías mientras yo soñaba con algún día ser cantante, sin imaginar nunca que vendría un premio y él, el más grande de todos los tiempos, me describiría y me invitaría a cantar con él”, dijo el mexicano de 25 años.

“Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo y regresar mientras estaba vivo”, agregó.

Mientras llega el momento para presentarse junto al tenor italiano, Christian Nodal forma parte del festival del Tequila Don Julio para promover su nuevo lanzamiento Summer of Mexicana en Estados Unidos.

La noche del miércoles, el cantante de regional mexicano se presentó en el programa de Jimmy Kimmel Live! para interpretar su nueva canción La Mitad como parte del festival, que también presentará a otros artistas mexicanos en el mismo escenario.