El vestido transparente con el que deslumbró Sydney Sweeney de 'Euphoria'

Sydney Sweeney vive un gran momento como actriz debido al éxito desbordado de la serie Euphoria, donde protagoniza a la glamorosa e intrépida Cassie Howard.

Su fama la ha llevado a ser imagen de múltiples marcas de lujo y ahora es embajadora de la casa de modas Armani. A través de su cuenta de Instagram, modeló para promocionar los nuevos labiales de la línea de belleza de esta empresa.

Sydney Sweeney deslumbró al posar con un vestido de malla negra transparente y encaje. Un corsé strapless abrazó su figura curvilínea y usó un cinturón para acentuar aún más su silueta.

Presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural compuesto por base, polvo compacto, iluminador, labial nude y profundizó su mirada con delineador negro. Sumó casi 2 millones de reacciones con esta publicación en Instagram.

Sweeney –originaria de la comunidad de Spokane, Washington– dijo a Jimmy Fallon que su madre y su padre inicialmente creyeron que su sueño de ser actriz estaba fuera de su alcance porque provenía de una ciudad pequeña, así que ideó un plan de 5 años para que la apoyaran.

“Preparé una presentación del plan de negocios de cinco años de lo que podría pasar si me dejaran. ¡Me tomaron en serio!”, relató. Se mudó a Los Ángeles a los 14 años

Protagonizó películas como The Ward, donde interpretó una versión más joven de Alice de Mika Boorem.También tuvo papeles de estrella invitada en Pretty Little Liars y tuvo apariciones en In the Vault y Everything Sucks.

Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Durante una entrevista con British GQ, dijo que se ha enfrentado a muchos obstáculos para alcanzar sus sueños. Una vez, un director de casting le dijo que nunca estaría en televisión porque no tenía un aspecto “correcto”. Ahora ha comenzado su propia compañía de producción, Fifty-Fifty Films.

Su programa Euphoria regresará para una tercera temporada, mientras que también protagoniza la próxima película National Anthem con Halsey y su coprotagonista de Euphoria, Eric Dane.

