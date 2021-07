El vestido transparente con el que Kendall Jenner lució su silueta

La modelo Kendall Jenner lució su belleza al posar para la portada de la nueva edición de la revista Vogue España.

En la fotografía, la socialité modeló un vestido negro de tela transparente con encaje, lo que dejó ver el top y las pantaletas oscuras que llevaba debajo. Además, la prenda cuenta con piezas de tela sobre uno de sus hombros para dar la ilusión de movimiento.

Jenner, de 25 años, también lució unas botas negras altas y gruesas sobre sus kilométricas piernas.



La top model utilizó una peluca negra con peinado bob y fleco al frente para enmarcar su rostro maquillado en tonos oscuros.

La sesión de fotos estuvo a cargo del fotógrafo Micaiah Carter, con la estilista Gabriella Karefa-Johnson y maquillaje de Erin Parsons.

Kendall Jenner también posó con un conjunto traslúcido compuesto por un top y una falda debajo de la rodilla y otro vestido negro con medias de lunares blancos.

La hermana de Kim Kardashian este fin de semana estuvo al borde del asiento al apoyar a su novio Devin Booker en las Finales de la NBA, entre los Suns de Phoenix y los Bucks de Arizona.

La pareja comenzó a salir en 2020 con citas de bajo perfil, pero su relación se fortaleció y Kendall por fin se decidió a confirmar la relación en sus redes sociales.

En el reality show Keeping Up with the Kardashians, la influencer fue criticada por sus hermanas por sólo salir con jugadores de basquetball. Ella respondió que no sólo sale con basquetbolistas y afirmó que deberían investigar mejor.

Además, dijo que no le avergüenza tener un top de hombre ni ser tan fanática de este deporte.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kendall Jenner.

p