Elizabeth Hurley, de 55 años, se luce en suéter al estilo braless

Elizabeth Hurley se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un throwback de una sesión fotográfica que rodó para promocionar una marca de ropa.

La celebridad hizo alarde de su belleza y figura de impacto que conserva a los 55 años ataviada sólo con un suéter de punto que utilizó al estilo braless.

El diseño de Dsquared2 constó de un suéter con escote holgado en V y mangas largas en color gris con detalles en rosa fucsia y azul marino.

Presumió su rostro definido con delineador negro, labial nude, pároados sombreados y blush bronceado, mientras que su cabello se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados sobre los hombros.

Para la foto posó recargada en un muro blanco con sus tonificadas piernas cruzadas y las manos sobre una de ellas.

“Es un día de suéter cómodo en Blighty (Reino Unido), y aquí hay uno que usé antes. Mucho más temprano, como hace dos años”, escribió bajo la publicación.

Hace unos días, la actriz de Al diablo con el diablo fue criticada por una publicación que hizo en donde aparece posando en topless en medio de un campo nevado.

El presentador de Good Morning Britain, Piers Morgan, calificó su post como “espeluznante” ya que pensó que el fotógrafo había sido el hijo de la actriz, Damian.

Poco después Hurley contestó su comentario diciendo que la foto fue un capricho de ella tomado por su madre de 80 años frente a su mansión de Inglaterra.

Elizabeth es una de las actrices veteranas de Hollywood que más ha conservado su imagen joven y belleza al natural.

En una entrevista con Women’s Health, Hurley dijo que mantiene su silueta en forma y cuida su salud debido a sus antecedentes familiares. En 1992 su abuela murió de cáncer de mama por lo que en 1995 se convirtió en embajadora mundial de la campaña contra el cáncer de mama de Estée Lauder Companies, una organización que continúa apoyando.

También reveló detalles de sus rutinas alimenticias diarias y dijo que trata de siempre hacer ejercicio y actividades relajantes.

Toma dos tazas de agua tibia por la mañana para ayudarle a su sistema digestivo a funcionar correctamente el resto del día y siempre mantiene una botella de agua cerca para mantenerse hidratada.

No come alimentos procesados

“Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos”, reveló en entrevista a The Cut.