Elizabeth Hurley 'enciende' las redes con diminuto bikini a los 56 años

Elizabeth Hurley le ha dejado claro a sus seguidores de redes sociales y fanáticos, que se mantienen pendiente en lo que hace profesional y personalmente, que la edad sólo es un número que no la define.

Y es que la celebridad de 56 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video corto en donde aparece luciendo su figura de infarto apenas envuelta en un pequeño traje de baño de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Aprovechó sus festejos de cumpleaños para disfrutar de un día de piscina y clima cálido para presumir su impresionante figura ataviada con un bañador de dos piezas en color amarillo canario, el cual constó de un sostén de triángulo con cuello halter y un bikini de corte bajo.

Lució su belleza al llevar su cabello marrón peinado en mechones secos sobre la espalda y un rostro con una mínima capa de maquillaje en tonos dorados, incluido un delineado negro que ayudó a destacar sus ojos.

Mantuvo los accesorios limitado sólo a un collar plateado.

En el video, la actriz hizo alarde de su eterna juventud y delgada figura, fruto de horas de ejercicio y estrictas dietas, mientras se divertía en lo que parece la terraza de su jardín, en compañía de una de sus amigas, quien también posó en un diminuto bikini.

Ambas bellezas bailaron al ritmo de Who Do You Think You Are de las Spice Girls.

“¿Quién no baila con las Spice Girls en un soleado fin de semana de cumpleaños en Blighty?”, escribió en el pie de publicación.

En redes sociales ha estado compartiendo detalles de sus celebraciones de cumpleaños, con paseos y días de campo en Blighty en compañía de sus familiares y amigas, así como con glamurosas cenas.

De hecho, para una reunión nocturna, la protagonista del Al Diablo con el Diablo hizo alarde de su belleza y conservada imagen con un lujoso vestido vintage de Versace en color amarillo, con escote circular, cuello halter y paneles transparentes a lo largo del diseño.

Su hijo Demian, se rindió honor a su madre en redes sociales con un carrete de fotografías personales de cuando él era un niño, durante sus vacaciones y recientemente durante un día de descanso en su campiña británica.

“¡Es el día del nacimiento de mi humano favorito!”. Mi complice por la eternidad. ¡Te amo gemela madre!”, escribió en el pie de publicación.

¿Cómo Elizabeth Hurley conserva su figura a los 56?

En una entrevista con Women’s Health, Hurley dijo que mantiene su silueta en forma y cuida su salud debido a sus antecedentes familiares. En 1992 su abuela murió de cáncer de mama por lo que en 1995 se convirtió en embajadora mundial de la campaña contra el cáncer de mama de Estée Lauder Companies, una organización que continúa apoyando.

Y para lograr su cometido, Elizabeth combina tres cosas: “Hacer más tiempo para el ejercicio, comer alimentos nutritivos y tomarse el tiempo para hacer actividades relajantes”.

Además, tiene otros hábitos que lleva a cabo todos los días como priorizar la hidratación, no comer alimentos procesados y sustituir la comida dañina por tres comidas balanceadas al día, además de refrigerios sanos.

