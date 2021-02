Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, debutó este jueves como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York participando en la presentación digital de la nueva colección de Proenza Schoulder y en una charla con sus diseñadores.

Ella, la hija de 21 años del marido de Harris, Doug Emhoff, causó sensación en el mundo de la moda el mes pasado por el extravagante abrigo que lució en el evento de investidura presidencial de Estados Unidos, y poco después de la ceremonia logró un contrato en la agencia de modelos IMG.

Kamala Harris’ step-children, Cole and Ella Emhoff, arrive for #InaugurationDay in Washington, D.C.



Their father, Douglas Emhoff, makes history as the first man to serve as Second Gentleman pic.twitter.com/guANKj23te