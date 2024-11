El rapero Kendrick Lamar volvió a ser tendencia por el lanzamiento de su reciente álbum GNX, en el que tiene una colaboración bastante especial con una cantante , exponente del mariachi.

Se trata de la cantante de orígenes mexicanos Deyra Barrera, que participó en el trabajo de estudio del rapero para darle voz en español e imprimirle su estilo a algunas de sus letras como la de la canción Wacced Out Murals que inicia con la frase: “Siento aquí tu presencia, la noche de anoche, y nos ponemos a llorar”.

Barrera le imprimió un estilo ranchero en los primeros segundos de apertura del álbum GNX. Según contó, Kendrick la contactó las un homenaje que se le rindió al beisbolista Fernando Valenzuela, de los Dodgers, tras su fallecimiento.

Al parecer Kendrick la invitó a su estudio de grabación en un proyecto juntos después de haberla visto rendirle homenaje al mexicano: “Yo estaba con lágrimas, cantando para mi amigo que murió, en un estadio lleno. Y el señor Lamar estaba allí. Me escuchó cantar”, cita Billboard.

“No tenía de lo que grabaría. Hago mariachi, no rap. Me dijeron que querían mi estilo, mi voz. No tenía idea de cómo iba a terminar en el disco”, contó Barrera al medio musical estadounidense.

“Me recibió y fue muy amable. Dijo: ‘Tienes una voz tan poderosa. Gracias por venir’. No tenía idea de qué decir. Lamar es un genio, un maestro. Todo lo que él hace es mágico”, añadió.

Deyra Barrera dijo que se sorprendió cuando se enteró a dónde había ido a parar sus grabaciones: “Se me pone la piel chinita porque todo esto me pasó muy rápido. Quiero llorar. Esto me está tomando por sorpresa”, dijo.

No se sabe si, tras dicha colaboración en GNX, Barrera será invitada por Kendrick Lamar para participar en el medio tiempo del Super Bowl que el rapero protagonizará en febrero de 2025, pero la exponente del mariachi habló de la posibilidad.

“Sé que Kendrick va a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. … ¿Imagínate si me invitara a cantar con él? Eso sería increíble. Espero que la gente sepa que es Deyra Barrera quien está en estas canciones”, comentó.

¿Quién es Deyra Barrera?

Dentro de la industria musical, específicamente en el regional mexicano y mariachi, el nombre de Deyra no es indiferente. La cantante tiene una carrera musical destacable que fue impulsada por su participación en 2021 en el programa La Voz de TV Azteca.

En su haber, más allá de su colaboración con Kendrick Lamar, Barrera tiene dos álbumes publicados, Sufriendo a solas y Mi juventud a los 40; en ambos se puede escuchar que le rinde homenaje a grandes nombres del género como Marco Antonio Solís y Juan Gabriel.

Deyra Barrera, de 49 años, vive en Tucson, Arizona. Según la información disponible de la cantante, es méxico-americana y, a pesar de que vive en Estados Unidos, ha hecho trayectoria en México con canciones meramente en español, incluidas sus participaciones en GNX de Kendrick Lamar.