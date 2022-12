Elsa Pataky conquista internet al posar en microbikini a los 46 años

Elsa Pataky viajó a Fiji con su esposo Chris Hemsworth y sus hijos para disfrutar de las fiestas de fin de año lejos del gélido frío de Estados Unidos.

En redes sociales ha mantenido actualizados a sus fanáticos con un sinfín de fotografías y vídeos de sus lujosas vacaciones en la playa.

A través de una reciente actualización de Instagram, Pataky compartió un vistazo de su familia divirtiéndose y fotos de sí misma haciendo alarde de su figura.

En una de las fotos se lució de espaldas ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas en color azul marino.

Modeló un pequeño sostén y un bikini tipo thong de corte bajo. Ambas prendas ayudaron a destacar la impresionante figura que conserva a los 46 años.

Agregó múltiples brazaletes de colores, así como llamativos anillos, incluido sus anillos de matrimonio.

Lució su belleza sin maquillaje y con su cabellera rubia alborotada por la humedad con mechones hacia un lado con una flor sobre la oreja.

En el pie de foto se despidió del lujoso resort donde se hospedó, el popular entre las estrellas Tavarua. "Adiós, adiós, Tavarua. El mejor surf de la historia".

A diferencia de su esposa, Chris Hemsworth, de 39 años, se mantuvo discreto en sus redes sociales, compartiendo sólo una foto con Elsa posando con una palmera frente al mar.

"Felices fiestas desde nuestro lugar favorito en la tierra", escribió el actor.

Sus recientes vacaciones suceden después de que Chris anunciara que se tomará un descanso de la actuación después de descubrir que podría padecer Alzheimer en un futuro no muy lejano.

Hemsworth le reveló a Vanity Fair que se tomaría un descanso después de filmar su reciente participación en la serie documental de Disney+ Limitless.

“Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: 'Oh, Dios, todavía no estoy listo para irme’. Quiero sentarme y estar en este espacio con una mayor sensación de quietud y gratitud. Y luego empiezas a hablar de niños y familia…”, dijo la estrella de Avengers.

Agregó que quiere pasar “una buena parte del tiempo libre” con su esposa Elsa y sus tres hijos, Indian Sasha y Tristan.

