Elsa Pataky deslumbra con belleza en vestido ligero braless

La actriz Elsa Pataky deslumbró con una sesión fotográfica de primavera en el Centennial Park de Sídney, Australia.

Portó un ligero vestido anaranjado al estilo braless que delineó su figura delgada y acentuó su cintura. La prenda tenía mangas abultadas y una falda plisada hasta los tobillos que le dio un toque de elegancia.

Completó su look con un collar de oro sobre el cuello y botines blancos que contrastaron con el color del vestido.

Foto: Grosby Group

La estrella de 45 años presumió un maquillaje fresco e impecable, compuesto por base, polvo compacto, rubor sobre las mejillas, labial rosa, sombra gris en los párpados, cejas perfectamente delineadas y amplias pestañas negras. Peinaron en rizos sueltos su cabellera.

La española sumó otros looks a la sesión que incluyeron un vestido amarillo de cuello alto, shorts y camisetas de colores vibrantes para la temporada primavera-verano.

Elsa Pataky anunció el domingo que aceptó un papel protagónico en una nueva película de Netflix que se filmará en Sídney a finales de este mes.

Se trata de Interceptor, un filme de acción y drama que aborda la historia de una mujer lista para salvar al mundo de 16 misiles nucleares.

Elsa Pataky vive en Australia desde 2014 con toda su familia: su esposo Chris Hemsworth y sus hijos: India Rose, Tristan y Sasha.

Tras vivir una larga temporada en Los Ángeles, la familia compró una mega mansión de 20 millones de dólares para tener una vida placentera y relajada en Australia.

La actriz de Rápidos y Furiosos constantemente es vista en la playa, donde presume los resultados de sus rutinas de ejercicio. Comparte consejos de vida saludable en su libro: Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality (2019).

Realiza tres sesiones intensas de entrenamiento con pesas de 30 minutos por semana; cuando termina hace ejercicios de estiramiento. Pero sobre todo, practica yoga.

“El yoga hizo una gran diferencia en mi cuerpo. Es como otro tipo de energía y también funciona para la mente. Al final tienes ese momento para recostarte cinco minutos. Es como una meditación”, dijo a Women's Health en 2019.

Elsa Pataky también incorpora el boxeo a su rutina como ejercicio aeróbico y está acostumbrada a hacer abdominales desde una edad temprana. Además, desde que vive en Australia, ama nadar y surfear.

Mira las fotos de Elsa Pataky en la galería.