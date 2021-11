Elsa Pataky luce su figura con atuendo 'animal print' en Australia

La actriz Elsa Pataky fue captada por los paparazzis mientras paseaba con sus hijos en tiendas de Byron Bay, en Australia.

La celebridad de 45 años lució su espectacular figura al utilizar una blusa en tono nude, sin mangas, y dejando al descubierto parte de su abdomen marcado. También usó unos pantalones animal print sobre sus piernas tonificadas.

Pataky sorprendió porque salió a la calle completamente descalza, al igual que los dos hijos que tiene con el actor Chris Hemsworth.



Foto: Grosby Group

La belleza española llevaba un cardigan café en la mano y unos lentes Ray-Ban sobre su rostro completamente libre de maquillaje. Además, peinó su cabello rubio en un chongo alto.

La actriz y sus gemelos Sasha y Tristan, de siete años de edad, recorrieron las tiendas de Byron Bay, aunque por varios minutos tuvo que cargar a uno de los pequeños sobre su espalda.

Elsa y los gemelos disfrutaron de los festejos de Halloween junto a Chris Hemsworth en Australia. La actriz de las películas de The Fast and the Furious se disfrazó de una enfermera sangrienta y su esposo se transformó en Demogorgon.

Sin embargo, después de la celebración, Hemsworth regresó a la ciudad de Los Ángeles, donde está rodando la cinta Thor: Love and Thunder, junto a Natalie Portman.



La familia vivía en California, pero en 2014 se mudó a Australia, a una mansión con un valor estimado en 30 millones de dólares.

En enero pasado, Pataky y Hemsworth completaron la millonaria remodelación de la residencia, que tiene cinco habitaciones, una alberca infinita, sala de cine, un sauna, un salón de juegos con un bar, gimnasio, una cocina interior y otra exterior, entre otras amenidades.

