Elsa Pataky luce su figura con leggings negros en Australia

La actriz Elsa Pataky presumió su silueta tonificada durante un paso por la ciudad de Sídney, en Australia.

La también modelo de 40 años se lució con una sudadera oscura, sobre una blusa gris de manga corta, y unos leggings negros que se ajustaron a sus piernas tonificadas.

Pataky complementó su look con unos tenis negros con suela blanca y detalles rosas, así como unos lentes de sol que se colocó sobre su cabello.

Foto: Grosby Group

Además, la actriz de The Fast and the Furious hizo alarde de su belleza natural al salir sin una gota de maquillaje y con su cabellera castaña peinada en una coleta baja.

Luego de recorrer las calles de Sídney en un día lluvioso, Elsa Pataky recibió en su residencia varios globos y decoraciones para la fiesta de cumpleaños de sus gemelos Sasha y Tristan.

Los gemelos son fruto de su matrimonio con el actor Chris Hemsworth, con quien reside en Australia desde hace varios años.

El protagonista de las películas de Thor es también su compañero de entrenamiento, según compartió en su cuenta de Instagram. La pareja utiliza pesas, nadan, saltan la cuerda y combinan varios ejercicios para mejorar su condición.

Pataky compartió un video en el que empuja un aparato especial de un extremo a otro del gimnasio. Hemsworth saltó en su camino, pero ella lo evitó. “Fuera de mi camino Thor”, tituló la actriz el video en Facebook.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Elsa Pataky.

No te pierdas: Thalía impacta con traje de baño rojo al estilo 'Baywatch'

p