"Estoy aterrorizada"; Taylor Swift y famosos reaccionan al fin del derecho al aborto

Celebridades que incluyen a Viola Davis, Bette Midler y Stephen King se han pronunciado luego que la Corte Suprema estadounidense anuló el viernes Roe vs. Wade, el fallo histórico de 1973 que legalizó el aborto en toda la nación.

“Lo hicieron. ¡NOS LO HICIERON! #SCOTUS ha anulado #RoevWade, consagrado en la Constitución como ley establecida durante más de 50 años. ¿Cómo se atreven? Esta #SCOTUS (Corte Suprema de EEUU, por sus siglas en inglés) es absolutamente sorda a la voluntad e incluso a las necesidades reales del pueblo estadounidense”. — Bette Midler, vía Twitter.

“Esta Corte Suprema es un absoluto desastre. Desde darle a la gente el derecho a portar armas hasta quitarles a las mujeres el derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos. No estábamos siendo reactivos, lo vimos venir. — Patricia Arquette, vía Twitter.

“Estoy absolutamente aterrorizada de que aquí es donde estemos - que después de tantas décadas de personas que luchan por los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso”. — Taylor Swift, a través de Twitter.

