Eugenio Derbez, uno de los actores más aclamados por su trabajo como ‘Burro’ en las películas de Shrek, reveló que ya fue contactado para realizar el doblaje de la quinta entrega de la saga.

Sin embargo, sorprendió a los usuarios de redes sociales al señalar que su participación aún no está confirmada, ya que puso condiciones para aceptar el trabajo en la cinta de DreamWorks Animation.

LEER MÁS: Las 5 mejores ciudades de Estados Unidos para vivir, trabajar y visitar en 2024, según estudio

El artista, conocido por su actuación en ¿No se aceptan devoluciones' (2013), aseguró que su regreso a una de las películas más esperadas se realizará si le permiten adaptar el guion original.

“Hoy en la mañana me acaban de contactar para Shrek 5, pero puse condiciones de que me dejen adaptar el guion, porque si no me dejan adaptar el guion, pues pa'qué, ¿no?”, señaló.

LEER MÁS: Carlos Salcedo, ¿autor intelectual del asesinato de su hermana Paola? Esto dice su madre

No es la primera vez que el actor solicita cambiar el libreto, ya que en ‘La Entrevista con Yordi Rosado’, narró que fue uno de los pioneros en modificar los guiones para adaptarlos al lenguaje cotidiano de México y ocurrió durante Shrek 1.

Jeffrey Katzenberg, productor de Shrek, reconocido por Derbez como un “señor visionario”, le permitió al actor de doblaje crear a un burro con personalidad “más mexicana”, lo que provocó, según expertos, su éxito en Latinoamérica.

“Me da chance de meterle mano al script, me pone condiciones, me mandaron a un policía desde Nueva York a que estuviera conmigo en la adaptación, pero me deja meterle mano. Gracias a eso y mi necedad de que estuve queriendo siempre cambiar las cosas, se logra un proyecto tan lindo como es Shrek”, señaló.

Ante la declaración, usuarios aseguraron que sin la voz de Eugenio Derbez, la película “no sería igual” porque “sólo él sabe darle gracia al personaje”.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

DreamWorks Animation, informó que la quinta entrega de la película de Shrek está programada para el 1 de julio de 2026 y contará con la participación de Cameron Diaz, Eddie Murphy y Mike Mayers, actores de doblaje que figuraron en las primeras ediciones.

A más de 20 años de su estreno, los fanáticos del famoso ogro verde y sus aventuras, esperan con ansias su regreso a la pantalla grande.