La modelo Chantel Jeffries sorprendió a sus 4.3 millones de seguidores en Instagram al quitarse la ropa para posar al natural y nadar junto a una cascada.

La estrella de redes sociales publicó las fotografías de su más reciente viaje a Big Sur, California, e inició con la imagen donde se despojó de todo. “La magia es real”, escribió y sumó inmediatamente decenas de comentarios que alabaron su belleza. “Nunca hice zoom tan rápido”, “Te amo” y “Qué bella” fueron algunos de los mensajes.

En otras fotografías de la galería, Chantel mostró un poco de su lectura de vacaciones, se lució en bikini rojo frente a un jardín y mostró los impresionantes paisajes de las montañas encontrándose con el mar.

La playa de Big Sur, California, ha sido calificada como un homenaje a la belleza. Las olas, montañas y bosques de secuoyas crean una atmósfera de relajación única.

Días antes, Chantel Jeffries derritió Instagram al lucirse en un ajustado vestido negro. La modelo dijo al tabloide Daily Mail que ha excluido algunos alimentos de su dieta para mantenerse en forma. Sin embargo, aclaró que siempre come de manera saludable.

“Hay cosas que no como y se ha convertido en un estilo de vida, pero en realidad no es hacer dieta. Tengo problemas con muchos alimentos diferentes y cuando los como no me siento muy bien, así que trato de seguir exactamente lo que se supone que debo comer para no sentirme mal. Todo es bastante sano”.

Por ejemplo, no come azúcar, lácteos y gluten. Esto le ayuda a sentirse bien y como actividad física tiene caminar. “Siempre que estoy en casa, cada vez que termino una comida abundante me gusta dar un agradable paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la mente de todos modos”, agregó.

Chantel Jeffries fue relacionada por primera vez con Justin Bieber en 2014. Aunque su vínculo no duró mucho y se separaron ese mismo año, volvieron a ser vistos juntos en 2016. En esa ocasión, asistieron juntos a un espectáculo de Justin Bieber en el Madison Square Garden y a una proyección de la película “La Vida Secreta de tus Mascotas”.

EXC Chantel Jeffries. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, la relación no prosperó y, meses después, Justin Bieber retomó su relación con Selena Gomez.

Posteriormente, se comprometió con Hailey Bieber, con quien ahora tiene su primer hijo. Sobre el compromiso de Justin y Hailey, Chantel Jeffries comentó a Us Weekly que estaba muy feliz por ellos. Destacó que es maravilloso tener una relación con alguien que también es tu mejor amigo, ya que es como pasar el tiempo con tu amigo todo el día.

Chantel Jeffries comenzó su carrera como modelo, pero en 2018 decidió incursionar en el mundo de la música. Lanzó su primer sencillo titulado “Wait” y más tarde presentó “Both Sides”.

En una entrevista con Billboard, mencionó que el internet ha tenido un gran impacto en su carrera, permitiéndole exponerse al mundo y aprender de él. Gracias a las redes sociales, ha podido descubrir talentos prometedores y escuchar su música.