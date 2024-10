La polémica parece nunca terminar para Ángela Aguilar y su familia ahora que su matrimonio con Christian Nodal es el centro de la atención mediática y punto de partida para el desarrollo de nuevas controversias.

En una reciente edición del programa Chisme No Like se afirmó que Pepe Aguilar supuestamente amenazó al ex de su hija, Josh Ball, para que no hablara de ella nunca, en especial en estos días donde Ángela acapara los titulares de los medios de comunicación y es tendencia en redes sociales constantemente.

De acuerdo con la información, la estrella de los Dallas Cowboys, Josh Ball, con quien Ángela salió antes de casarse con Christian Nodal, fue amenazada por el cantante de regional mexicano con tal de que nunca hablara públicamente de su hija.

El periodista Javier Ciriani afirmó que la supuesta amenaza fue la razón por la que Ball ha rechazado varias entrevistas, una de ellas pactada para hablar sobre su vida personal y relación con la joven de 20 años.

Al parecer, la entrevista estaba pactada con Ciriani en medio de la polémica relación de Aguilar y Nodal y su matrimonio. El informante dijo: “Ahora va a salir el peine por qué nunca más Josh Ball me contestó ahí. El tipo se quedó en silencio, el tipo no habló más”.

“Recibió un misterioso y sorpresivo llamado del patrón de los patrones, Pepe Aguilar, y supuestamente lo habría amenazado que si él hablaba gente muy mala de México se lo iban a echar”, añadió.

Según contó, Ball le dijo a sus conocidos que Don Pepe lo amenazó con “echarle” al crimen organizado mexicano en caso de que dijera una sola palabra.

Ángela y Josh tuvieron un breve romance hacia finales del 2023 e inicios del 2024. La entonces pareja nunca fue vista en público, pero se dice que su relación fue “apasionada”, pero corta, ya que poco después de haber terminado, ella comenzó a verse con Nodal mientras éste todavía estaba con su expareja y madre de su hija Cazzu.

En redes sociales era común ver que ambos interactuaban en sus publicaciones, principalmente con likes.

Luego de que estallara la controversia por el romance de Ángela y Nodal, Josh puso un raro mensaje en Instagram que, dicen los fanáticos, se trató de una indirecta a la pareja y en especial a ella, porque pudo haberlo engañado: “La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso”.