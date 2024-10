Meghan Markle se dejó ver como pocas veces durante una gala de beneficencia del Hospital de infantil de Los Ángeles, California, a la que llegó sin su esposo, el príncipe Harry.

Y es que la duquesa de Sussex desfiló por la alfombra roja ataviada en un revelador vestido rojo de Carolina Herrera, que ayudó a destacar su belleza y elegancia. El diseño ya lo había ocupado con anterioridad, durante una gala de veteranos en 2021 en Nueva York.

Como en aquella ocasión, esta vez Meghan volvió a ser el centro de atención por lucir el vestido de lujo diseñado con atrevido escote en V, cuello halter, espalda y hombros descubiertos y una larga abertura en el frente de la falta.

El vestido rojo pasión fue combinado con un par de zapatillas de tacón del mismo tono, discretos pendientes, un brazalete de oro y sus anillos de boda. En esta ocasión omitió una falda montable de cola larga y tamaño voluminoso que usó en la gala de veteranos.

Meghan Markle arrives at The 2024 ChildrenÕs Hospital Los Angeles Gala held at Event Deck at LA LIVE in Los Angeles, CA on Saturday, October 5, 2024. (Photo By Juan Pablo Rico/Sipa USA)

Meghan lució su cabello más casual y glamuroso que nunca, peinado con mechones ondulados. En tanto, su rostro se vio maquillado con base, labial nude, largas pestañas con rímel negro y blush rosado.

La exestrella de Suits llegó a la celebración sola, sin su esposo, en medio de los rumores que aseguran que están en “el comienzo del final” con respecto a su matrimonio debido a los conflictos de pareja, diferentes intereses y vida pública que llevan en Estados Unidos tras dejar a la familia real en Reino Unido.

Recientemente la biografía real Angela Levin señaló que la pareja ha estado distanciada en los últimos meses, cada uno enfocándose en sus propios proyectos y vida personal. El viaje que hizo Harry a Nueva York en días pasados supuestamente marcó una nueva etapa en su matrimonio con la ex actriz, dijo la biógrafa en una entrevista con GB News.

“Todas las conversaciones fueron muy negativas, él estaba muy triste por muchas cosas, decía que teníamos que cambiar el mundo, pero en realidad lo que quería decir, creo, es que quiere cambiar su propio mundo”, contó.

Durante su viaje de 10 días a Nueva York, se comentó que Harry quería estar lejos de Meghan y enfocarse en su propio trabajo, incluso se dijo que fue solo porque no quería que su esposa le quitara atención frente a los medios de comunicación y el público.

“A veces, Harry se siente como una pieza de repuesto y a menudo parece infeliz cuando sale con Meghan a eventos en California. Creo que ha llegado a un punto en el que quiere más para sí mismo. Ha cumplido 40 años y debe estar preguntándose qué le depara el futuro”, señaló el biógrafo Phil Dampier, autor del libro Royally Suited: Harry and Meghan In Their Own Words.