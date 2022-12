Georgina Rodríguez apoya a Cristiano Ronaldo desde gradas con lujosas joyas

Georgina Rodríguez es una de las Wags más famosas y poderosas al ser la novia de Chistiano Ronaldo y madre de sus hijos, independientemente de su estatus y éxito dentro de los negocios o el modelaje.

Su poder adquisitivo lo presumió durante el partido de Portugal vs Suiza cuando fue captada por los paparazzis desde las suites del estadio Lusail luciendo un lujoso look tricolor y múltiples joyas.

Posó para las cámaras ataviada con un maxivestido strapless negro, con marcado escote corazón. Agregó una chaqueta kimono verde oliva con flores bordadas de tipo oversize y un bolso balnco acolchado de Chanel.

Foto: The Grosby Group

Lo que llamó la atención, y por lo que recibió críticas en redes sociales, fue el conjunto de lujosas joyas plateadas con diamantes incrustados que presumió a propósito “sólo para un juego de futbol”. Usó múltiples brazaletes en ambas manos, un reloj de pulso, pendientes circulares y llamativos anillos.

Complementó su elegante apariencia con su cabello oscuro peinado en media cola, labial vino, blush rojizo, sombras metálicas y un fino cat eye.

En redes sociales compartió algunos detalles de su asistencia al partido, incluidas fotos y videos sobre Cristiano Ronaldo en el banquillo como suplente y no jugador principal.

Bajo las fotos, Georgina expresó su descontento ante la selección de Portugal y de Fernando Santos (DT) por no haber dejado que CR7 jugara todo el partido.

“Enhorabuena, Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos [estaban] puestos en ti. ¡Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos! La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, escribió.

Cristiano Ronaldo fue retirado en el partido contra Corea del Sur en la fase de grupos, después de un altercado con un jugador surcoreano que lo apresuró a salir del campo de juego cuando era sustituido por André Silva.

La celebridad del balompié dijo sobre el asunto: “Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido. Le dije que se callara. No tiene esa autoridad. es el calor del juego. Pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”.

Fernando Santos dijo en una conferencia de prensa previo al partido con Suiza que no le había parecido la discusión entre el jugador coreano y CR7 y que la polémica se solucionaría internamente.

MA