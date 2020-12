Rumer Willis, hija de Demi Moore, arrasó al compartir con sus seguidores de Instagram una selfie frente al espejo.

La actriz posó para la cámara de su celular ataviada en un vestido largo, de color gris y tirantes delgados, ceñido a su silueta esbelta para remarcar su diminuta cintura.

Willis, de 32 años, resaltó su belleza con el mínimo de maquillaje y recogió su cabello negro en un chongo ligeramente despeinado.



La celebridad modeló junto a un juego para gato. "Podrán decirme qué tan aburrida estoy en esta cuarentena”, escribió en Instagram.

Rumer Willis reveló que su tonificada silueta es el resultado de la rutina de ejercicios de Jason Walsh. El entrenador también está a cargo de Irina Shayk, Jared Leto, Chloe Moretz y Liam Hemsworth.

El fin de semana, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis confirmó que está completamente libre del Covid-19 luego de pasar dos semanas en aislamiento. Para celebrar, la cantnate se tomó selfies con atuendos de Maeve Reilly.

A inicios de diciembre, Rumer contó que estaba muy enojada porque una persona no reveló que tenía síntomas de coronavirus ni quiso usar cubrebocas, por lo que ella quedó expuesta al virus SARS-CoV-2.

En un video en sus historias de Instagram, la actriz de What Lies Ahead dijo a sus más de 850 mil seguidores: "No es un tema de discusión. En realidad no me importa lo que quieras hacer por ti mismo, hazlo por otros, usa una maldita máscara".

En abril, Rumer, su madre Demi Moore y sus dos hermanas Scout y Tallulah dieron algunos consejos para lidiar con el distanciamiento social durante la pandemia de Covid-19.

En otra publicación, Rumer Willis pidió a las personas tener más empatía mientras usaba una sudadera bordada con la palabra “empathy”.

