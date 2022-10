Hija de Sylvester Stallone conquista Beverly Hills con ajustado vestido de otoño

Sistine Stallone, hija de Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, fue fotografiada junto a sus famosos padres durante una día de compras por el exclusivo vecindario de Beverly Hills.

La joven, de 24 años, destiló glamour y estilo con un elegante atuendo de temporada, compuesto por un minivestido marrón tejido de corte tubo, con mangas largas y cuello redondo.

Sumó un par de zapatos negros de tipo oxford con tacón bajo, un minibolso blanco de peluche con correa y detalles grisáceos y gafas solares cuadradas.

Su cabello se mostró peinado cupon raya en medio y lacios mechones, mientras su rostro se vio con una ligera capa de maquillaje en tonos bronceados, blush color rosado, labial nude, párpados con sombras oscuras, rímel negro y cejas delineadas.

Foto: The Grosby Group

Al igual que ella, sus padres iban ataviados con outfits sencillos, pero glamurosos.

Su madre, Jennifer, se lució con un conjunto de tres piezas, compuesto por pantalones de mezclilla de cintura alta, un top color camel de escote bajo y un suéter beige.

Agregó sandalias de tacón, un bolso marrón y joyería de oro.

Por su parte, la leyenda del cine combinó su look con una camisa gris, pantalones de mezclilla y zapatos de vestir cafés.

La familia Stallone fue vista saliendo de una lujosa tienda de ropa. Antes de retirarse, se acercó a una pareja de amigos que se encontraban cerca.

La reciente aparición de los Stallone en público sucede en medio de los informes sobre un nuevo programa de televisión basado en su vida, muy al estilo Keeping Up With The Kardashians.

Se sabe que el reality show está siendo producido por el mismo equipo que produjo durante años el programa de las Kardashians en E!.

El hermano de Sly, Frank Stallone confirmó la noticia en un video compartido en internet. Con esta revelación, se cree que la supuesta separación de Flavin y Stallone fue un recurso para atraer la atención y abordar el drama en la nueva serie de la realidad, misma que saldrá por Paramount+.

La reconciliación de la pareja fue confirmada hace unos días después de haber sido vistos en Nueva York juntos. Luego de ello viajaron a Los Ángeles para unirse a sus hijas en el desfile de Ralph Lauren.

Según Page Six, antes de sus múltiples viajes, ambas celebridades se reunieron para tratar de solucionar sus problemas luego de que Flavin presentara una demanda de divorcio en Florida.

Dicho encuentro funcionó para que ambos se reconciliaran y cancelaran su divorcio.

MA