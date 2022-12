Hija de Sylvester Stallone roba suspiros con vestido de escote pronunciado

Sophia Stallone robó suspiros de sus 1.6 millones de seguidores en redes sociales al compartir fotografías de sí misma destilando belleza y elegancia con un look blanco de pronunciado escote.

La hija de Sylvester Stallone compartió tres fotos en las que aparece luciendo su trabajada silueta con un vestido de tipo slip confeccionado sobre satén blanco.

El atuendo presentó escote en V, tirantes gruesos y falda larga hasta los tobillos; lo combinó con un blazer dorado.

Limitó sus accesorios con llamativos pendientes de oro, discretos anillos y una manicura clara.

Stallone, de 26 años, presumió su belleza definida con maquillaje en tonos duranzo y bronceados, utilizó blush sobre los pómulos, labial nude, pestañas con rimel negro, párpados con sombras plateadas, un fino cat eye negro y una base que le dio efecto de porcelana a la piel.

Por su parte, mostró su cabellera rubia peinada con raya en medio en marcadas ondas elegantes.

La joven celebridad posó para sus selfies en un elegante jardín, mientras que para la tercera foto se lució en una lujosa terraza con otras personas.

Si bien las imágenes son nuevas en el feed de Instagram de la modelo, fueron tomadas hace unas semanas durante el desfile de Ralph Lauren, el primer evento al que asistió su familia después de que se anunció el divorcio y posterior reconciliación de sus padres.

Después de la polémica que surgió por la momentánea separación de Sylvester y Jennifer Flavin, Sophia se enfocó en sus proyectos profesionales, desde su podcast de estilo de vida y moda, Unwaxed, que hace junto a su hermana Sistine, hasta las grabaciones de su nuevo reality show.

Su padre le reveló a ET Canada que el programa al estilo Keeping Up With the Kardashians se enfocará “99 por ciento” en la vida y carrera de sus hijas.

La leyenda del cine de acción agregó que estaba interesado en el reality sólo para mostrar cómo las estrellas de Hollywood tienen vidas normales.

Todavía no está claro cuándo será lanzado, pero se sabe que llegará a Paramount+.

En lo que eso sucede,Sophia está comprometida en su carrera como modelo, influencer en redes sociales y blogger, con su página de internet llamada sophiastallone.co, dedicado a la moda y estilo de vida, donde explota su talento como escritora y comparte con sus seguidores tips de belleza, vida fitness, bienestar y recomendaciones de libros.

