Hijastra de Kamala Harris rompe con estereotipos en Instagram

Kamala Harris llegó a la vicepresidencia de Estados Unidos haciendo historia, al ser la primera mujer en ocupar el puesto, además de ser hija de inmigrantes jamaiquinos y asiáticos.

Mientras que gran parte de su carrera política ha estado bajo el escrutinio público, ha sabido mantener su vida privada a bajo perfil, sólo mencionando a su familia una vez durante su discurso como vicepresidenta electa.

Se sabe que Harris no tiene hijos biológicos, pero sí un par de hijastros llamados Cole y Ella Emhoff, hijos de su esposo Doug Emhoff.

Y es justamente su hijastra Ella la que ha llamado la atención mediática desde que apareció en la inauguración presidencial el pasado 20 de enero en Washington DC.

¿Quién es Ella Emhoff?

Ella es hija de Douglas Emhoff y de su exesposa Kerstin Emhoff. Tiene 21 años y es una artista visual independiente y estudiante de diseño de moda en la escuela de diseño Parsons de Nueva York.

La hijastra de Harris dijo en una entrevista con Garage que en algún momento quiere fundar su propia marca de ropa tejida.

En redes sociales es toda una sensación por perfilarse a influencer de moda, mostrando sus excéntricas creaciones modeladas por sí misma.

Está orgullosa de su estilo peculiar, radical, colorido y de ondas hipsters, por lo que en Instagram suele mostrarse con atuendos originales bajo este estilo, ya sean bikinis tejidos, pantalones multicolor, sombreros de tipo pescador o gorros perfectos para el clima frío.

La joven promesa de la moda sabe combinar la sencillez con el glamour. Casi nunca se maquilla; usa sus mechones rizados y alborotados; lentes tipo vintage que le dan un toque chic a todo su guardarropa y no teme elegir llamativos zapatos, botas o sneakers.

Algo que sobresale de su personalidad es el amor y respeto que se tiene a sí misma. Regularmente en redes sociales se muestra al natural, tanto así que podría decirse que rompe estereotipos dejando ver que no se rasura las axilas y muestra su piel como si fuera un lienzo, con varios tatuajes, principalmente en los brazos y bajo el pecho.

Tiene flores, una vaca, un pastel de cumpleaños, un plato con huevos y tocino.

Ella y el altruismo

La joven, que llamó la atención por su elegante atuendo de Miu Miu, Batsheva y Loeffer Randall en la investidura de su madrastra, utiliza sus diseños para reunir fondos y destinarlos a organizaciones de beneficencia.

En internet suele vender sus creaciones y organizar rifas para enviar fondos a For The Gworls, un colectivo que apoya a las comunidades transexuales y negras que no pueden cubrir los gastos de alquiler, necesidades básicas, de atención médica mayor y más. Durante noviembre de 2020 hizo rifas con sus seguidores para los más necesitados.

Ella y su relación con Kamala Harris

Emhoff estuvo presente en la mayoría de las campañas políticas de Kamala Harris por todo Estados Unidos mostrándole su apoyo.

Habló con entusiasmo sobre Harris en la Convención Nacional Demócrata virtual del año pasado y estuvo presente mientras dirigía su discurso como vicepresidenta electa en Delaware y recientemente en Washington.

Harris describió en un ensayo para Elle en 2019 la relación que tiene con sus hijastros, quienes la llaman Momala (Mom- Mamá/ Mala-Kamala).

“Son niños brillantes, talentosos y divertidos que se han convertido en adultos extraordinarios. Ya estaba enganchada a Doug, pero creo que fueron Cole y Ella quienes me engancharon. Son mi fuente inagotable de amor y pura alegría”.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí