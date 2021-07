Iggy Azalea presume nuevo look con leggings transparentes y bodysuit

Iggy Azalea fue captada por los paparazzis haciendo alarde de su nuevo look pelirrojo y figura de impacto al salir de una salvaje fiesta de promoción de su más reciente video musical y lanzamiento de su fragancia Devil’s Advocate.

La rapera fue fotografiada festejando a lo grande el lanzamiento de su video I Am The Stripclub en el exclusivo restaurante Rocco’s en West Hollywood, California con muchos de sus amigos e invitados especiales disfrazados de diablos.

Brilló en la fiesta con un outfit atrevido e imponente al utilizar un body negro, con escote circular hundido y leggings de malla negra con paneles transparentes y detalles rojizos en los costados.

Combinó el ardiente atuendo, que ayudó a su vez a destacar sus trabajadas curvas, con botines negros de tacón de aguja, pendientes rojos cuadrados y llamativos anillos alusivos a la temática de su fiesta.

Presumió su look rojizo con una peluca peinada de lado, mientras su rostro se lució con una base clara, labial rosado con gloss, blush rojo, un marcado cat eye y sombras también rojas.

En otras fotografías que se le fueron tomadas, la australiana de 31 años posó con modelos disfrazadas de sensuales demonios, algunas de las cuales tenían el disfraz pintado y otras más traían ajustados looks temáticos de cuero rojo y muchas transparencias.

Foto: The Grosby Group

Su festejo se produce después de haber recibido varias críticas negativas de sus seguidores y desertores sobre haber hecho blackfishing y haberse mostrado con supuestas cirugías plásticas en el rostro en el video I Am The Stripclub.

Según los informes, la rapera fue criticada por usar maquillaje y una peluca oscura para “fingir ser negra”, poco después ella emitió su defensa diciendo que las críticas eran “ridículas y sin fundamento”.

A través de una serie de tweets, Azalea le dijo a sus críticos que estaba usando maquillaje del mismo tono que ha usado por años, sólo que la iluminación del video hizo parecer más oscura su piel y dio el efecto de ser otra persona.

“Soy del mismo color de siempre, sólo que en una habitación con poca luz y luces rojas”, contestó Iggy a un tweet donde un seguidor comparó algunas fotografías.

“Es el mismo maquillaje de todas las demás partes del video, sólo que con un ojo ahumado y una peluca diferente. Sólo ignoralos, ¿a quién le importa? Déjalos hablar”, escribió en otro tweet.

Más adelante en su defensa compartió una foto de la paleta de colores Armani que utilizó.

“Ese es el color que uso, es el color del brazo de una persona blanca bronceada. No estoy usando maquillaje oscuro en absoluto. Todos en la escena del club se ven más oscuros, ¡es una escena de club!”, dijo.

Y añadió “Estoy harta de que la gente intente tergiversar mis palabras o crear un problema cuando todo lo que he hecho es probar un color de pelo”.

En la respuesta a un crítico, Iggy dijo que es el mismo maquillaje que ha usado por tres años, desde su video musical Sally Walker.

This is the color I wear, it’s on the arm color of a tan white person.

I’m not wearing crazy dark makeup at ALL.

Everyone in the club scene looks darker, it’s a club scene!

I’m sick of ppl trying to twist my words or make shit a problem when all I’ve done is try a hair color. pic.twitter.com/CGQIOQiWGD