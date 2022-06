Iggy Azalea sorprende con su vestido más atrevido al estilo Bella Thorne

La rapera Iggy Azalea celebró su cumpleaños número 32 este 7 de junio y a través de Instagram posó junto a dos de sus pasteles y globos.

“Honestamente, me sentía mal esta mañana en mi cumpleaños. ¡No porque tengo 32 años, me encanta ser una mujer adulta! Sino, a que parte de eso significa saber cuándo retirarse de situaciones que no agregan valor a la vida… ¡Y eso es jodidamente difícil a veces!”, se sinceró con sus seguidores.