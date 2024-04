Siguiendo los pasos de Roger Waters, Paul McCartney y Rosalía, Interpol ofrecerá el mayor espectáculo de su carrera en la Plaza de la Constitución, más conocida como Zócalo, con capacidad para 280.000 personas, el sábado 20 de abril. El concierto se celebra a petición de la Secretaría de Cultura de México.

El sábado 20 de abril, el Zócalo recibe a @Interpol, banda de postpunk integrada por @bankspaulbanks, Daniel Kessler y Sam Fogarino.



Ven a cantar canciones icónicas de esta agrupación neoyorquina como “C’mere” o “Evil” en la plancha del Zócalo capitalino.



19 horas |… pic.twitter.com/3nwRJuwN2r — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 1, 2024

El concierto será gratuito

Anunciado como un espectáculo gratuito, el concierto será una oportunidad para que Interpol devuelva a su larga y dedicada base de fans mexicanos, el que los hayan apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. Ya sea encabezando el Corona Capital Ciudad de México en 2019 y el Corona Capital Guadalajara en 2023 —los dos festivales más grandes del país— o el lanzamiento mundial del álbum Marauder en la en el Palacio de los Deportes en 2022, el país siempre ha tenido un lugar especial en los corazones de Interpol. El espectáculo también servirá como una oportunidad para romper las barreras sociales dentro de la población de México , mientras que da al país su mayor concierto del año hasta ahora.

¿Qué trayectoria tiene Interpol?

Formado en Nueva York, Interpol saltó rápidamente a la fama con su mezcla única de influencias post-punk, shoegaze y dark wave. Su álbum debut, Turn on the Brigh Lights, se convirtió en un éxito comercial y fue muy bien recibido por la crítica, estableciendo a la banda como una fuerza importante en la música alternativa. A lo largo de su carrera, Interpol ha publicado siete álbumes de estudio, incluido The Other Side of Make-Believe en julio de 2022, que ha vendido más de un millón de álbumes en todo el mundo.

Para celebrar el aniversario de su álbum seminal, Antics, Interpol acaba de anunciar una gira por el Reino Unido en noviembre, en la que interpretará el álbum en su totalidad. La gira, que comenzará en Wolverhampton el 1 de noviembre, terminará con un concierto en el Alexandra Palace de Londres el viernes 8 de noviembre.

Lanzado en 2004, Antics consolidó la posición de Interpol como una de las bandas más influyentes de su generación. Los paisajes sonoros oscuros y atmosféricos del álbum y la voz característica de su vocalista, Paul Banks, dieron lugar a temas emblemáticos como "Slow Hands," "Evil" y "C'mere." Antics sigue resonando entre los fans de todo el mundo, reafirmando su lugar como un clásico moderno.