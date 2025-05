Los focos de la farándula mexicana están encima de Itatí Cantoral y Ariel Miramontes, quienes recientemente afirmaron que la química logró traspasar las pantallas, dejándose ver muy 'juntitos' y derrochando miel durante un evento.

Ante las especulaciones que los comediantes sembraron, la actriz y cantante Cantoral, declaró más sobre su supuesto romance con el intérprete de 'Albertano'.

Itatí Cantoral confirma romance con beso

La protagonista de la telenovela mexicana 'Hasta que el dinero nos separe' afirmó tener un vínculo sentimental con el actor de 'María de Todos los Ángeles', a quien besó en la boca después de que los reporteros cuestionaron su estatus sentimental.

“Estamos saliendo, yo no tengo ningún compromiso formal y Ariel tampoco. No somos pareja, no somos novios, pero sí estamos saliendo”, dijo la actriz conocida por interpretar a Soraya Montenegro en la telenovela 'María la del Barrio', durante la inauguración de un complejo de salas de cine en la que fue madrina de lujo.

Tras ello, la actriz de 50 años quien acudió acompañada a la alfombra roja junto a su colega y ahora pareja sentimental para promocionar su nueva película 'Desastre en familia', se desenvolvió en halagos y reconocimientos hacia el intérprete de 'Nosotros los guapos'.

“De verdad es un actor tan profesional. La primera vez que lo vi dije: ‘No, no creo que sea él, ¿él es Albertano? No lo puedo creer’. Es un actor increíble , muy profesional", aseguró.

"Llegaba muchísimo antes de su llamado, se sabía perfectamente mis escenas, sus escenas, los textos; muy apasionado, con razón el trabajo tan extraordinario que hace” , concluyó Itatí.