Jennifer Lawrence destila glamour con vestido en Nueva York

Jennifer Lawrence fue captada destilando glamour y belleza durante un paseo casual por calles de Nueva York.

La actriz fue vista en solitario paseando ataviada con un maxivestido verde con estampados de gato.

El look constó de un vestido de tipo camisero con solapas y botones que iba ceñido alrededor de la cintura con un cinturón atado.

Añadió un par de zapatos brogues de charol negro con estrellas doradas incrustadas en la suela y agujetas a juego; también utilizó gafas solares de diseñador y un cubrebocas negro para cumplir con las medidas sanitaras en contra del coronavirus.

Durante su paseo se mostró sencilla, pero glamurosa, con un bolso de mano rosado de Dior Booke Tote y collares plateados.

Su cabello se lució en mechones rubios recogido en una trenza, mientras que su rostro se lució con una mínima capa de maquillaje en tonalidades naturales.

Foto: The Grosby Group

Su aparición en público se produce luego de ser vista en medio de una cita en Nueva York con su esposo Cooke Maroney tras seis meses de su último avistamiento juntos debido a la pandemia.

Los paparazzis captaron a la pareja paseando por las aceras de la ciudad para después entrar a un restaurante para disfrutar de una íntima cena.

La estrella de Los Juegos del Hambre fue vista destilando elegancia y lujo con un abrigo de Prada combinado con una bufanda de cachemira, jeans de piernas anchas, botas de gamuza y un bolso negro de diseñador.

Por su parte, Cooke fue fotografiado con pantalones de mezclilla, un abrigo azul marino, tenis a juego y un cubrebocas negro.

Durante un momento en su paseo, el galerista pareció consolar a Jennifer de 30 años poniendo su brazo sobre el hombro mientras parecían sostener una discusión sin prestar atención a los camarógrafos que se encontraban cerca.

La última vez que fueron vistos fue en octubre de 2019, justo antes de su primer aniversario de bodas.

En su momento se dio a conocer que la pareja tuvo una lujosa ceremonia en octubre de 2019 en Belcourt de Newport, Rhode Island con invitados de alto nivel como Adele, Cameron Diaz y Emma Stone.

Maroney y Jennifer comenzaron a salir en 2018 luego de ser presentados por amigos en común, poco después la actriz fue vista con un anillo de compromiso. En una entrevista con Entertainment Tonight habló sobre su decisión de casarse.

“Bueno, es la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Fue una decisión muy, muy fácil”, dijo.

“¿Cómo me siento? ¿Es agradable? ¿Es amable? Es sólo, este es el indicado, sé que suena realmente estúpido, pero él es, él es, ya sabes. Es la persona más grandiosa que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”, añadió.