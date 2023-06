Jennifer Lawrence se une a la tendencia sin pantalón con glamuroso blazer en Alemania.

Jennifer Lawrence viajó a Berlín, Alemania para la premiere mundial de la película No Hard Feelings, la nueva comedia para adultos en la que actúa junto al actor Andrew Barth Feldman.

La actriz desfiló en la alfombra roja, celebrada en Zoo Palast de Berlín, ataviada con un elegante y glamoroso atuendo total black, apegándose a la llamativa tendencia de moda sin pantalones.

Acaparó las miradas de los asistentes ataviada con un blazer negro de Givenchy, diseñado con hombros anchos, mangas ¾ y largo que le cubrió parte de los muslos. Además presentó solapa de traje tuxedo, tres hileras de botones y una camisa de malla traslúcida de cuello alto que usó por debajo del blazer.

Sumó un par de zapatillas de tacón de aguja con cordones en los tobillos, pendientes de diamantes y su anillo de bodas.

Resaltó su belleza con destellos dorados sobre los pómulos, labial marrón y ligeras sombras ahumadas en los párpados. En tanto, su cabello le dio un toque casual al lucirse peinado con mechones lacios y torzadas unidas en la parte trasera de su cabeza.

Durante la alfombra se reunió con su coprotagonista Andrew Barth Feldman, de 21 años, y el productor Gene Stumpnitsky, quienes combinaron sus atuendos con el de la actriz, de 32 años.

En la noche previa, durante una celebración de estreno, J. Law robó suspiros con un vestido nude de Jonathan Anderson para Loewe, hecho con escote corazón estilo bustier, falda recta hasta las rodillas y un recorte asimétrico que dejó la espalda descubierta.

Antes de llegar a Alemania, Jennifer estuvo de gira en Londres y Madrid y ahora se dirigirá a Estados Unidos para lanzar la película.

Foto: EFE

Durante una entrevista que dio en Good Morning America , la celebridad dijo que había aceptado el proyecto debido a que le pareció divertido el guión.

“Acababa de tener un bebé, así que definitivamente no estaba planeado trabajar. Simplemente leí el guión, y era demasiado divertido. Fue lo más divertido que jamás había leído”, señaló.

Agregó que Gene Stupnitsky es uno de sus amigos cercanos y que el filme fue inspirado en un anuncio de Craigslist que ambos vieron en una reunión casual que tuvieron.

“Hace unos cuatro años, el director es un buen amigo mío. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Y estábamos cenando, y me mostró el anuncio de Craigslist. Y pensé que era gracioso, pero de ninguna manera pensé que iba a estar en la película o eso, no había película. Era solo el anuncio, y nos reímos de eso. Y luego, cuatro años después, me envió el guión”, dijo.

No Hard Feelings cuenta la historia de una conductora de Uber con problemas financieros que es contratada por una pareja millonaria para que salga en citas con su hijo introvertido de 19 años, que está a punto de irse a la universidad.