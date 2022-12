Jennifer Lopez luce ‘cuerpazo’ y derrière en leggings blancos durante rodaje

Jennifer Lopez fue captada destilando glamour y belleza en medio del rodaje de su más reciente proyecto con la marca Bodyarmor Sports Drink en las costas de Malibú, California.

La celebridad, de 53 años, hizo alarde de su figura de impacto ataviada con un conjunto deportivo azul baby, que modeló frente a las cámaras y con el que estuvo corriendo a la orilla del mar para las tomas.

Hizo alarde de su marcado abdomen y tonificado derrière con leggings de cintura alta y corte ajustado, a juego con un crop top del mismo tono y una chamarra corta acolchada de cierre y solapa.

Agregó sólo un par de tenis azules y mantuvo sus accesorios al límite sólo con su anillo de matrimonio.

Foto: The Grosby Group

Peinó su cabellera rubia en una cola de caballo alta con mechones en los costados de la frente, mientras que su rostro se lució definido con maquillaje de aspecto natural en tono bronceado, blush rosado y labial nude.

Pasó rodando la publicidad de la marca de bebidas a la orilla de la playa junto a su equipo de asistentes mientras Ben Affleck se reunía con sus nuevos socios para la fundación de una productora junto a su mejor amigo Matt Damon, según reportó Deadline.

“Artists Equity se concibió a partir de la pasión de Matt y mía por el arte de contar historias y nuestro deseo compartido de ayudar a los creadores a cumplir su visión, como hemos tenido la suerte de hacer a lo largo de nuestras carreras”, dijo Affleck en un comunicado.

Recientemente la pareja llamó la atención por las nuevas revelaciones que hizo ella sobre su separación y cancelación de su matrimonio hace casi 20 años.

“Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que iba a morir”, recordó en entrevista con Apple Music 1.

“Me envió en un espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, agregó.

Tras reavivar su romance, llegar al altar y convertirse en la señora Affleck, JLo anunció que lanzaría un nuevo álbum llamado This Is Me Now, una continuación del álbum This Is Me Then de 2002, justo lanzado durante su relación con Ben.

Durante la charla con Zane Lowe, la cantante reveló algunos detalles sobre la temática del álbum.

“Ahora pienso cuál es el mensaje: si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas. El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad”.

MA