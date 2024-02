Jennifer López, una de las estrellas más aclamadas por el público, fue vista con deslumbrante enterizo satinado por las calles de Nueva York.

La Diva de Bronx, como también se le conoce, se dirigía al Teatro AMC de Bay Plaza para la presentación especial de su película ‘This Is Me Now: A Love Story', proyecto emergente que engloba su cinta cinematográfica, su álbum musical y su gira por más de 30 ciudades estadounidenses.

JLO modeló un ‘mono’ azul satinado que destacó por el escote pronunciado en forma de V que dejó ver su silueta tonificada, además de un abrigo a juego que acompañó su vestimenta.

Jennifer López luce escultural figura y escotado enterizo satinado en la presentación de su película ‘This Is Me… Now’ en Nueva York. Foto: Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group

Sin ser una sorpresa para los fans, la cantante vistió un outfit monocromático con detalles plateados que adornaron parte de su figura, como collares de diferentes tamaños y sólo un arete, algo poco común entre las artistas.

Entre otros aspectos, también utilizó una gorra y unos guantes negros que combinaron con sus tacones de pico y con el maquillaje que resaltó sus ojos cafés.

Con su cabello ‘rebelde’ en color castaño y un porte de estrella de Hollywood, Jennifer Lopez dejó ver que está más que lista para sus nuevos proyectos y su tour que comienza en junio de 2024 por Estados Unidos.

¿Cuándo y en dónde ver ‘This Is Me Now’, la nueva película de Jennifer López?

El proyecto de JLO converge entre la música, las giras y el cine, mediante ‘This Is Me Now’, que narra parte de su historia, desde su relaciones amorosas hasta las decisiones de su vida personal que la hicieron ser parte de lo que es en la actualidad.

A sus 54 años y después de más de una década de su última gira musical, Jennifer López llega con un nuevo proyecto diverso, en el que conquistará a sus fans con un tour por más de 30 ciudades estadounidenses, un nuevo disco y la tan esperada película en la que abre su historia al público.

‘This Is Me Now: A Love Story" estará disponible por Prime Video a partir del 16 de febrero de 2024, para poder verla sólo es necesario pagar la suscripción de la plataforma de streaming y buscarla en el catálogo.