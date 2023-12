La cantante Jennifer Lopez se robó la atención al acudir a la gala de Mujeres en Hollywood, que organizó la revista Elle en Los Ángeles, California.

La también actriz sorprendió con una falda negra larga con una curvatura pronunciada en el torso y un top futurista en tono azul metálico, que sólo cubría su pecho, con escote underboob para presumir su irreal silueta.

Lopez, de 54 años, combinó su atuendo de Grace Ling con unas zapatillas negras de tacón alto y una cartera de terciopelo del mismo tono.

Además, peinó su cabello castaño con una coleta alta, lo que dejó al descubierto los pendientes en forma de cocodrilo que llevaba.

La intérprete El Anillo también destacó sus facciones con maquillaje en tonalidades marrón y resaltó sus labios con brillo rosa.

Jennifer Lopez acudió al evento en compañía de su esposo Ben Affleck, quien portaba un traje negro con una camisa blanca y corbata oscura.

Aparte de J Lo, a la de Women en Hollywood también se presentaron Eva Longoria, Alexandra Daddario, Oprah Winfrey, Jodie Foster y Alicia Silverstone.





Jennifer Lopez prepara nuevo disco y película





Al llegar al evento en la ciudad de Los Ángeles, la Diva del Bronx contó que está preparando su nuevo disco This Is Me… Now, el cual está inspirado en su historia de amor con Ben Affleck.

Su esposo está ayudando también a coescribir la película, del mismo nombre, pues es quien mejor conoce la historia de su esposa. Jennifer Lopez aseguró que trabaja muy bien con su marido y le gusta sentirse apoyada por él.