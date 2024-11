Jennifer Lopez fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de la 15ª edición anual de los Governors Awards.

La estrella deslumbró ante los fotógrafos ataviada con espectacular vestido de tela transparente al frente, lo que dejó a la vista su lencería en color nude. La prenda tenía cuentas metálicas y brillantes bordadas que la hicieron irradiar glamour. También tenía tela negra de terciopelo en la parte de atrás del vestido.

Jennifer Lopez. Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Aumentó su belleza con un maquillaje donde predominaron los tonos nude y agregó brillo con sombras rosas a sus párpados. Sus estilistas peinaron su cabellera en ondas perfectas. Completó su look con un clutch plateado.

Los Governors Awards se realizaron en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood. Asistieron celebridades como Angelina Jolie, Demi Moore, Selena Gomez y Jennifer Lawrence.

En la gala se reconocen los logros extraordinarios de toda una vida en el cine y las contribuciones excepcionales a la industria cinematográfica.

JLo reflexionó con Interview Magazine sobre las altas y bajas que cada persona experimenta durante su vida. “Es un proceso que dura toda la vida. Creo que eso es lo que me encanta de la vida, que no hay un punto de llegada. Solo se puede mejorar y crecer si uno lo desea”.

La también actriz admitió que hubo un momento donde creyó haber encontrado la plenitud. “Pensé que lo había resuelto, y luego la vida me dice: ‘Veamos si realmente has aprendido esa lección’. Y no había sido así. Ahora lo entiendo de una manera mucho más profunda. ‘Está bien, hice esto. Esto es lo que debería haber visto al principio, esto es lo que no miré’. Esas cosas son las verdaderas lecciones”, añadió.

Jennifer Lopez cuenta que en este verano necesitaba irse y estar sola para demostrarse a sí misma que podía seguir adelante. Aunque no fue sencillo.

La intérprete de On The Floor dice que ha comprendido que alguien que te ama de verdad no te pedirá ser perfecta, pues te ayudará a sanar y sentirte segura.

Jennifer Lopez aseguró a Interview Magazine que tras su divorcio de Ben Affleck no está buscando a nadie. Ya no necesita a alguien para sentirse completa. “Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?”.