John Travolta y la princesa Diana protagonizaron uno de los momentos más icónicos y memorables de la cultura pop al bailar por 15 minutos durante un exclusivo evento organizado en la Casa Blanca en noviembre de 1985.

A casi 40 años de dicho suceso, se ha detallado que el actor fue hechizado por la belleza y carisma de la princesa Diana y que posiblemente se enamoró de ella, según dijo una fuente al medio Radar Online.

El insider comparó la química que hubo entre Travolta y Lady Di con la del actor y su coprotagonista en Vaselina, Olivia Newton-John; se sabe que ambas estrellas parecían un par de enamorados reales en la película retro y que su buena química los hizo ser bastante cercanos fuera de la pantalla.

La fuente le dijo al medio: “John se enamoró de Olivia y, años después, también cayó bajo el hechizo de Diana. Podría decirse que tenía una aventura del corazón con ambas”.

Si bien nunca se habló abiertamente de una posible atracción de John Travolta por la princesa, el mismo actor describió dicho baile como uno de los mejores momentos de su vida y uno de los que jamás se olvidará.

"Piensa en el escenario. Estábamos en la Casa Blanca. Era medianoche. El escenario era como un sueño. Me acerqué a ella, le toqué el codo y la invité a bailar", dijo el actor en una entrevista para Esquire México. "Se dio la vuelta y me dedicó esa sonrisa cautivadora, un poco triste, y aceptó mi invitación. Y allí estábamos, bailando juntos como en un cuento de hadas".

"Nunca lo olvidaré", continuó. "Me siento muy honrado de haber podido vivir esto, y sé con certeza que fue el momento más destacado de su estancia en Estados Unidos; fue su momento favorito. Así que siento que le hice la vida mejor, ella me hizo la mía mejor, y lamento mucho que no esté aquí".

¿Qué pasó en la Casa Blanca hace 40 años entre John Travolta y Lady Di?

El actor y la princesa de Gales coincidieron en una gala organizada por el entonces presidente Ronald Reagan y la primera dama Nancy Reagan en la Casa Blanca en noviembre de 1985.

Esa noche fue Nancy la que le dijo a Travolta que la princesa deseaba bailar con él, pero que debía acercarse y pedírselo personalmente.

"Dijo: 'Es su deseo'", recordó el actor en una entrevista que le dio a un medio holandés. "A medianoche, tuve que tocarle el hombro y preguntarle: '¿Te gustaría bailar?'. Se dio la vuelta y agachó la cabeza como Lady Diana, y estuvimos bailando quince minutos", detalló.