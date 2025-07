Jennifer Love Hewitt, protagonista de la icónica película de suspenso Sé lo que hicieron el verano pasado, recientemente acaparó la atención mediática luego de aparecer en la alfombra roja de la secuela de este filme, llevada a cabo en Los Ángeles.

En torno al estreno, han resurgido los rumores que afirmaron por casi 20 años que tiene una mala relación con Sarah Michelle Gellar, su coprotagonista en ambos filmes. ¿Realmente son enemigas? ¿Se odian?

En una reciente entrevista que le dio a Vulture, Love Hewitt detalló que no ha hablado con su coprotagonista desde 1997, cuando se estrenó la primera parte de la película, y no porque haya problemas entre ambas, sino porque simplemente se alejaron.

“La verdad es que ni siquiera sé qué fue ni cómo empezó todo”, apuntó la también estrella de la serie Almas Perdidas.

“Simplemente creo que la gente no quiere que la historia sea fácil. ¿Por qué siempre tenemos que estar unos contra otros y apoyarnos mutuamente?”, agregó.

La actriz señaló que no hay drama entre ellas y que su relación, aunque es distante, “está bien”: “No he visto a Sarah. Literalmente no hemos hablado desde que la vi a los 18 años, cuando se estrenó la primera película. Por eso me hace tanta gracia. La gente dice: ‘Responde algo’, y yo digo: ‘¿Qué voy a decir? No la he visto’. Por mi parte, estamos bien”, apuntó.

Sus declaraciones al respecto también han sido comentadas en redes sociales y desestimadas por los fanáticos de la franquicia debido a que en esta ocasión, en la alfombra roja de la secuela, se evitaron por completo.

En un comentario hecho en Instagram, Gellar detalló que efectivamente no convivió con su coprotagonista y que, de hecho, no la vio en el estreno debido a que ella estaba ocupada con sus hijos dentro de la sala de cine.

La también actriz de Buffy, la cazavampiros escribió en sus redes sociales después de que también se le cuestionara sobre su relación con Love: “Para todos los que preguntan: nunca ude ver a Jennifer Love Hewitt. Estaba dentro con mis hijos cuando llegó la alfombra roja. Y, por desgracia, JLH no vino a la fiesta posterior. Si alguna vez han asistido a una de estas, es una locura. Lamentablemente, no me saqué fotos con la mayoría del elenco. Pero eso no cambia lo increíbles que creo que son todos. Por desgracia, algunas cosas solo ocurren en la vida real y no en línea”, apuntó.

Al igual que Gellar, su esposo Freddie Prinze Jr., quien también actúa en la franquicia cinematográfica, tampoco tiene cercanía con Jennifer Love Hewitt ni se habían visto desde hace casi 20 años, esto debido a que Gellar y él se "mueven en diferentes esperas" a las de Jennifer.

La directora de la secula señaló en redes sociales que Love y Prinze hicieron sus tomas juntos a pesar de los rumores de mala amistad.