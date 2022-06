Julia Fox impone tendencia con pantalón ultra bajo y bodysuit de tiro alto

Julia Fox fue captada asistiendo a un cena privada con el controversial diseñador Alexander Wang en un exclusivo restaurante de Manhattan, Nueva York.

La modelo, de 32 años, fue vista desfilando por las aceras neoyorquinas hacia el restaurante al aire libre Sant Ambroeus con el diseñador de moda que ha estado enfrentando varias denuncias sobre acoso sexual en los últimos meses.

Impuso moda al lucir un bodysuit de cuero con detalles tipo corsé, cuello halter y copas marcadas, mismo que presentó un corte alto en el área del bikini y cadera.

Lució también un pantalón de tiro bajo, estilo los 2000, confeccionado con mezclilla gris y piernas holgadas.

Foto: The Grosby Group

Ambas prendas ayudaron a destacar su diminuta cintura, pálida piel y delgada figura.

Agregó un par de botas largas de charon con tacón de aguja, un bolso Hèrmes Birkin negro de piel de cocodrilo y gafas solares rectangulares.

Su rostro se mostró definido con maquillaje claro que ayudó a darle un efecto de porcelana a su piel, labial malva claro y ligero blush rosado en las mejillas; por su parte, su cabello castaño claro se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados.

Durante la cena lució el nuevo look que adoptó de cejas decoloradas, similar al que ha lucido Kim Kardashian desde su aparición en la MET Gala.

La celebridad de Uncut Gems fue fotografiada sonriendo y divirtiéndose con el diseñador y un amigo que se les unió más tarde.

Luego de ello se reunieron con la modelo Amelia Gray Hamlin, exnovia de Scott Disick para rodar una sensual y atrevida sesión fotográfica en la que la joven, de 21 años, lució cejas decoloradas y diminutos atuendos de cadena, lencería y un conjunto tweed extremadamente pequeño.

Desde que se relacionó con Kanye West, la fama de Fox se ha elevado a impresionantes niveles, no sólo como influencer y actriz, sino como modelo, socialité de Nueva York, escritora y un referente actual de la moda.

En una entrevista que le dio a People, Julia habló sobre las tendencias que está imponiendo con extravagantes, escasos y raros atuendos, con los que se ha hecho famosa.

“Creo que simplemente no tengo miedo, no me preocupo, hago lo que tengo ganas de hacer y no me importa si la sociedad piensa que es normal o no. Si creo que es genial, entonces es genial”.

Asimismo, agregó que con sus looks, y la forma en que los usa en público o en eventos de alto perfil, “brinda un servicio. Un servicio visual”.

El romance de seis semanas con Kanye West le sirvió a la ex dominatrix para encaminarse a una exitosa carrera en diversas áreas como la actuación con proyectos que incluyen títulos como The Trainer y Upper Cut, así como trabajos en campañas publicitarias en moda y belleza y jugosos contratos como musa de varias marcas de lujo.

MA