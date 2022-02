Julia Fox se luce con diminuta falda de cuero durante cena en Los Ángeles

Julia Fox, la ahora exnovia de Kanye West, fue fotografiada por los paparazzis destilando glamour y sensualidad con escasas prendas de cuero durante una salida nocturna con sus amigos en Los Ángeles.

La modelo fue vista desfilando por las aceras de La Pergoletta, un popular restaurante italiano ubicado en Hillhurst Ave, ataviada con una diminuta falda de cuero verde que cubrió lo necesario y apenas llegó a la parte alta de los muslos.

Añadió un top bustier del mismo material con atrevido escote en V y broches sobre su tonificado vientre, así como una gabardina negra al estilo Matrix, botas largas negras, guantes a juego y un bolso de mano de diseñador.

Foto: The Grosby Group

Julia, de 32 años, acaparó la atención de propios y extraños con su tonificada figura, pero también por su belleza destacada con una capa de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rojo carmesí, blush rosado, sombras metálicas y rímel negro en las pestañas.

Su cabellera enmarcó su rostro al ir peinado con raya en medio y mechones completamente lacios.

Recientemente la celebridad dio de qué hablar debido a su rompimiento con Kanye West, con quien estuvo saliendo en una mediática e intensa relación desde enero hasta hace unos días.

En una publicación hecha en redes sociales, la actriz de Uncut Gems confirmó su separación cuando negó haber llorado por el rapero y admitió que nunca estuvo enamorada de él.

Además insinuó que sólo había estado con él por conveniencia ya que se autonombró la “estafadora número 1” e insinuó que escribiría un libro sobre West y su corto noviazgo.

“¡A todos les encantaría que estuviera tan molesta! A los medios les encantaría pintar una imagen de mí, una mujer triste y solitaria llorando sola en un avión, ¡pero no es cierto!” dijo en una nota.

“¿Por qué no me ven por lo que soy, la estafadora número 1? ¡Se me ocurrió jajaja y no sólo eso, sino que Kanye y yo estamos en buenos términos! Lo amo, pero no estaba enamorada del hombre Jesucristo, ¿qué creen que tengo 12 años? De todos modos, si quieres el té completo, tendrás que comprar el libro”, agregó.

Sus vínculos con el rapero le ayudaron a catapultar su fama más allá de la actuación, y es que se convirtió en una de las musas de Kanye West para sus colecciones de ropa y una colaboración con la marca de lujo Balenciaga.

Asimismo, Fox consiguió jugosos contratos con otras marcas de moda de lujo como LaQuan Smith, quien la contrató para abrir su desfile durante la Semana de la Moda de Nueva York.

La modelo desfiló con un revelador vestido negro recortado sobre el pecho y el torso, inspirado en un diseño de Thierry Mugler que Kim Kardashian usó en 2019 para los Hollywood Beauty Awards.

Fox lució el diseño con una maxifalda, mangas largas y cuello alto; agregó llamativos brazaletes plateados, anillos y pendientes largos en forma de espiral.

En una entrevista que tuvo con The Cut dijo que ahora se enfocará en el lanzamiento de un nuevo libro, hará una película y un programa de televisión y dejará a un lado la atención que le generó la familia Kardashian West.

MA

