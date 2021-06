Kate del Castillo y el bikini neón con el que deslumbró en la playa

La actriz mexicana Kate del Castillo deslumbró en su cuenta de Instagram al modelar un bikini amarillo neón y dejar al descubierto su atlética figura.

La estrella, famosa por su protagónico en La Reina del Sur, publicó una serie de fotografías ataviada en un bikini amarillo que combinó con lentes de sol y una cadena sobre el cuello.

“Hay veces que la vida se pasa de bonita”, tituló la galería que ya suma más de 320 mil reacciones de sus seguidores.

Del Castillo, de 48 años, mostró los tatuajes que tiene sobre uno de sus hombros y en el abdomen. Amarró su cabellera en un chongo y sonrió ante la cámara.

Hace un par de años, reveló la rutina de ejercicios con la cual se preparó para interpretar a Teresa Mendoza. Se levantaba a las 4:00 a.m. para entrenar con abdominales, planchas, ejercicios de fuerza y cardio.

“El ejercicio me da energía y gasolina para aguantar todo el día porque es un personaje que requiere mucho esfuerzo físico. Si no tengo la condición, no aguantaría. Además de que también me sirve mentalmente”, dijo al programa Al Rojo Vivo.