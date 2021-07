Kendall Jenner impacta con bikini metálico en playa de Saint Tropez

La modelo Kendall Jenner participó en una sesión fotográfica al pie de la playa de Saint Tropez, Francia.

La estrella de pasarelas posó para las cámaras ataviada con un espectacular traje de baño, compuesto por un top azul metálico y un bikini negro de cintura alta que remarcó su pequeña cintura, abdomen plano y piernas largas.

Completó su look con joyería plateada y dejó suelta su cabellera negra.

Foto: Grosby Group

Más tarde, la miembro del clan Kardashian-Jenner usó un traje de baño azul marino de terciopelo que combinó con joyas de diamantes. Posó sobre una silla a la orilla de la playa y sonrió a la cámara.

Kendall Jenner regresó a las pasarelas para el desfile de modas de Jacquemus La Montagne en La Cite Du Cinema en París.

Impresionó con una figura irreal ataviada con un conjunto rosa, por debajo usó una blusa roja.

“Es bueno estar de vuelta”, escribió en Instagram y sumó más de 6 millones de reacciones.

Más tarde, la estrella de Keeping Up With The Kardashians usó un top corto negro con escote pronunciado y un diseño cruzado en el busto.

La presentación de Kendall Jenner en Francia se da después de que la modelo defendiera a su familia de las declaraciones del conductor Any Cohen, quien dijo que hay una “maldición Kardashian” en la cual sugirió que los hombres que salen con las mujeres Kardashian-Jenner tienen problemas personales o poco éxito después.

“Los hombres deben asumir su responsabilidad. Creo que todos somos extremadamente generosos, cariñosos y amorosos y cuando hay un hombre en nuestras vidas lo damos todo”, señaló.

También dijo que no sólo sale con jugadores de baloncesto, en referencia a que ahora tiene un romance con Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns.

“No me avergüenzo de tener un tipo y también soy una auténtica fanática del baloncesto ... así que, ya sabes, ha sucedido”, agregó.

Aunque tiene un perfil empresarial más bajo que su hermana Kylie Jenner, Kendall suma numerosos proyectos. Tiene contratos con Estée Lauder, Adidas, Calvin Klein, Tiffany y Swarovski.

Gracias a su línea de ropa, redes sociales y desfiles con las marcas más lujosas del mundo, Kendall Jenner se corona como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias que rebasan los $22.5 millones de dólares anuales, según Forbes.

Mira sus fotos en la galería superior.