Khloé Kardashian deslumbra con look deportivo en sesión de fotos

La modelo Khloé Kardashian deslumbró al compartir en redes sociales la campaña promocional de su nueva línea de calzado.

En la sesión, la empresaria posó ante la cámara con un crop top deportivo, con escote redondo, y unos shorts bikers, ambos en tono gris, para lucir su tonificada silueta.

La hermana menor de Kim Kardashian completó su atuendo con unas espectaculares botas plateadas, que llegaron hasta la altura de su rodilla.

Not to worry! I don’t have freakishly long fingers. It’s the lens! I can’t believe I’m even tweeting this LOL my old hands normal sized hands are still in tack. Nope I didn’t get a surgery to stretch my fingers and nope it’s not a “photoshop fail”. Have a great day pic.twitter.com/NwVHhPmYLR