Kim Kardashian muestra curvas de impacto con catsuit 'animal print'

La empresaria Kim Kardashian está terminando el 2022 con algunos de sus looks más fashionistas del año. Hace unos días realizó una sesión de fotografías ataviada con un espectacular catsuit animal print de Dolce & Gabbana.

La estrella de Instagram usó el conjunto mimetizado compuesto por un catsuit traslúcido, un corsé para delinear sus curvas y botas de tacón de vértigo.

Sorprendió a sus 338 millones de seguidores con una peluca corta y platinada. Lució la belleza de su rostro con maquillaje contouring, labios nude y amplias pestañas negras.

Posó para la cámara en diferentes ángulos y en cuclillas. Sumó casi 3 millones de reacciones.

Kim Kardashian está en boca de todos tras presentarse en un episodio del podcast Angie Martinez IRL, donde confesó que teme que sus futuros novios estén “asustados” por su exmarido Kanye West.

Aunque recientemente se consumó el divorcio legal, el rapero acosó e intimidó al comediante Pete Davidson, la más reciente expareja de Kim Kardashian.

“Hay una parte de mí que dice: 'Oh, Dios mío, ¿todos se asustarán porque no tengo al ex más fácil?'. No creo que sea justo para mí poner a alguien en esa situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. ¿Por qué tendría que vivir de esa manera?”, dijo.