Kim Kardashian ‘rompe el internet’ con su sesión en lencería más atrevida

Lo volvió a hacer… Kim Kardashian de nueva cuenta rompió el internet con una ardiente y atrevida sesión fotográfica en lencería.

La celebridad recurrió a sus redes sociales para compartir detalles de su reciente colaboración con la revista Interview, para la que posó ataviada con diminutas prendas de ropa interior y bikinis alusivas a American Proud.

En el carrete de fotos que puso en Instagram se lució ataviada con un jockstrap blanco con franjas grisáceas que destacó su tonificado derrière y diminuta cintura; agregó una chamarra de mezclilla y un pantalón que usó por encima de los muslos de Balenciaga.

Posó frente a una bandera de Estados Unidos para apegarse a la temática de la revista, la cual se describe American Dream Issue; será lanzada este octubre.

En otra foto se lució sentada frente a lockers de gimnasio con el mismo jockstrap y el pantalón, pero con un top tank de mangas remangadas blanco y la frase estampada en el frente “OMO Made in the USA”.

Cambió el pantalón para otra foto por un pantalón holgado naranja y en otra imagen se lo quitó por completo.

Para darle su propio toque a la sesión fotográfica, Kim posó con un pequeño bikini tipo thong con la bandera del país norteamericano y sólo agregó una chamarra de cuero negro de estilo ochentero.

Mostró un look renovado con cabello completamente rubio platinado peinado con mechones ondulados, tal como era tendencia en la década de los ochenta, además de cejas decoloradas.

Su rostro se mostró definido por maquillaje bronceado, labial marrón, blush color canela con destellos, sombras a juego y rímel negro.

El reciente trabajo fotográfico pareció un guiño a la sesión de Paper que hizo en 2014, cuando “rompió el internet” por primera vez con un vestido negro de látex y una copa de champagne sobre su trasero.

Durante la entrevista para la edición de octubre, Kim habló sobre su ex Pete Davidson, con quien salió en una relación romántica bastante mediática durante nueve meses.

“Es una monada. Es literalmente, una buena persona, realmente no hacen que les guste. Estoy emocionada por lo que tiene por delante”, dijo la empresaria, de 42 años.

Según los informes de fuentes cercanas al par de celebridades, ambos quedaron en buenos términos, cada uno por su lado y ocupándose en sus proyectos, los cuales tuvieron que ver en su separación.

“Kim está lista para salir, pero tiene que ser la persona adecuada que entienda su vida. Ella no está comprometiendo su libertad en este momento”, reveló el insider.

Además de dar detalles de su separación, Kim habló sobre su rutina de belleza y secretos para conservar su figura y belleza eternamente joven.

“Honestamente, realmente me cuido. Hago ejercicio y como lo más posible a base de plantas. No soy perfecta, pero es un estilo de vida. Me siento muy bien en mi propia piel en estos días, así que tal vez eso se note”.

Luego de su paso por la alfombra roja de la MET Gala, Kim fue severamente criticada por perder peso deliberadamente para poder utilizar el vestido de Marilyn Monroe. Después se reveló que había perdido casi siete kilos en seis semanas.

Más adelante ella misma le dijo a The New York Times que se había enfocado a perder peso en los últimos meses, pero con métodos sanos y guiados médicamente.

Reveló que usó un traje de sauna dos veces al día, corrió en la caminadora todos los días además de adoptar una dieta más sana.

En una entrevista que dio a Today, Kim dijo que para junio había perdido 9.5 kilos.

“He bajado 21 libras (9.5 kilos). No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca. Corté tanta azúcar. Estaba comiendo mucha comida chatarra. Ni siquiera me di cuenta. Un montón de alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida”, contó Kim.