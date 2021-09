Kourtney Kardashian delinea su silueta con bodysuit de Skims

La modelo Kourtney Kardashian deslumbró en la sesión de fotos de la marca de fajas Skims, fundada por su hermana Kim.

La socialité delineó su silueta curvilínea con un bodysuit de color negro, con mangas cortas y cuello redondo. Al no llevar nada en la parte inferior, presumió también sus piernas “de impacto”.

La celebridad dejó que su cabellera negra cayera sobre su espalda y uno de sus hombros en ondas leves.

Además, Kourtney utilizó maquillaje en tonos nude en los labios y colores oscuros en cejas y párpados para enmarcar su mirada.

La serie de fotografías que la modelo compartió en Instagram se publica luego de que la semana pasada encendió las redes sociales al posar con ropa interior de Skims junto a la actriz Megan Fox.

Kourtney Kardashian está viviendo un gran momento en su vida personal gracias a su relación con el músico Travis Barker, la cual se vuelve cada día más seria.

Luego de publicar en redes sociales algunas imágenes con él, Barker le respondió con un romántico comentario: "Reír contigo por el resto de mi vida". A lo que la modelo respondió: "toda mi vida".





En el aspecto profesional también siguen los éxitos. Kourtney, Khloé y Kim Kardashian comenzaron a filmar esta semana su nuevo reality show para la plataforma Hulu.

Tras concluir la temporada 20 de Keeping Up with the Kardashians, las hermanas más polémicas de la televisión probarán suerte en el servicio streaming, donde se espera que estrenen su nuevo programa a finales de 2021.

