Kourtney y Kim Kardashian “encienden” Instagram con fotos en bikini

Las hermanas Kourtney y Kim Kardashian “encendieron” Instagram al compartir una serie de fotografías tomadas durante sus pasadas vacaciones en la playa.

Kim posó ante la cámara con un bikini de estampado de alambre de púas, en tonos crema y verde, y unos bikers a juego, con los que delineó su silueta de reloj de arena.

La empresaria de 40 años se sumergió en el mar y luego jugó con su cabello mientras estaba junto a su hermana.



Por su parte, Kourtney, de 41 años, lució su silueta tonificada con un diminuto bikini rojo, de escote cruzado, que dejó al descubierto su abdomen marcado. Además, utilizó unos lentes estilo retro para proteger sus ojos del sol.

Al compartir las imágenes en Instagram, Kim Kardashian escribió: “Kourtney perdió su arete en el océano, así que la ayudé a encontrarlo”.

Con esa frase, la todavía esposa de Kanye West recordó el episodio del reality Keeping Up with the Kardashians en el que lloró tras perder un costoso arete al ser arrojada al agua, durante unas vacaciones, y su hermana mayor se burló de ella.

Las imágenes que compartió Kim Kardashian fueron tomadas hace unas semanas en las Islas Turcas y Caicos, donde toda la familia celebró el tercer cumpleaños de Stormi, la hija de Kylie Jenner.

Kim causó polémica esta semana luego de compartir la fotografía de un paisaje que pintó su hija mayor, North West. La empresaria aseguró que la niña de siete años había realizado la obra después de tomar clases de pintura al óleo.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales cuestionaron que la niña realmente hubiera hecho la pintura y otros la compararon con Bob Ross.

De inmediato, Tracy Romulus, amiga de la socialité, salió en su defensa y afirmó que su hija y North West están en la misma clase y ambas hicieron la misma pintura desde lienzos en blanco.

