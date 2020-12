Kylie Jenner presume vientre plano y curvas de infarto con crop top

Kylie Jenner consintió a sus millones de seguidores en redes sociales con una serie de fotografías tomadas debajo de su jet privado, en las cuales hizo alarde de su figura de impacto.

La empresaria de 23 años posó para la cámara ataviada con un crop top nude diseñado sobre tela acanalada, sin mangas y de cuello halter; a juego con un pantalón de mezclilla blanca de cintura alta, el cual contó con cruces doradas bordadas en todo el largo.

Al look le añadió un mini bolso de pelo beige firmado por Prada y un par de sneakers blancos que combinó con su outfit casual que enmarcó su diminuta cintura y silueta curvy.

Jenner lució su belleza destacada con una espesa capa de maquillaje bronceada, además de labial nude, párpados ahumados, su característico contouring, blush rosado, un cat eye grueso y largas pestañas con rimel negro.

En tanto, su cabello con extensiones rojizas se mostró atado en una ajustada trenza.

Kylie posó en una pista de aterrizaje, junto al que parece ser el jet privado que utiliza para sus lujosas vacaciones y viajes de promoción de las líneas de belleza que lidera, como Kylie Skin y Kylie Cosmetics.

Las fotografías en conjunto sumaron casi los 10 millones de likes poco después de ser compartidas.

Las recientes actualizaciones de Jenner en las redes sociales se producen en medio de la controversia que se ha levantado en torno a ella por el uso de pieles en su ropa.

Junto a su equipo, el activista por los derechos de los animales, Rob Banks, se enfrentó a la celebridad de Keeping Up With The Kardashians a fuera de la tienda de Beverly Hills de la marca Moncler especializada en abrigos de piel de zorro.

En una publicación hecha por Rob en Instagram, su movimiento activista seguirá enfrentando a la empresaria, a su familia o a cualquier otra celebridad que use pieles.

“Acabamos de conocer a Kylie Jenner. Si eres una celebridad que usa pieles, te estamos buscando y te confrontarémos por ello. Me acabo de mudar a Los Ángeles y ya estoy avergonzando a estas celebridades sin corazón con mi increíble amigo @sidneyedgevegan”.

Y añadió: “Antes de defender a personas como @kyliejenner, recuerda que a ella no le importas un comino. A ella no le importan los animales. A ella no le importan los humanos. A ella no le importa el planeta. Solo se preocupa por sí misma y por su dinero. Esta mujer egoísta ganó más de 500 millones de dólares en un año, no necesita tu apoyo. Los animales necesitan tu apoyo. Los animales que mueren electrocutados, desollados vivos o les rompen el cuello necesitan tu apoyo”.

En otra declaración dijo: “Básicamente, Kylie Jenner, su familia (a excepción de Kim que ya no usa pieles), JLo, Beyoncé, Rihanna, Gaga o cualquier otra celebridad que use, será un objetivo. Los estamos buscando activamente para avergonzarlos públicamente y estaremos en sus firmas de libros, citas para cenar, viajes de compras, o lo que sea”, dijo.

Antes de que surgiera la polémica, Kylie había sido criticada numerosas veces por utilizar pieles de animales en abrigos, bolsos y zapatos y señalada como hipócrita después de publicaciones en Instagram en las que decía que se sentía “desolada” por las muertes de vida salvaje en los recientes incendios forestales.

Mira las mejores fotos de Kylie en la galería.

MA

