Sistine Stallone salió de compras en Los Ángeles en compañía de su padre, Sylvester, luego de que éste estuviera fuera de la ciudad durante casi todo el otoño por motivos de trabajo.

La joven de 22 años presumió belleza y estilo con un conjunto casual compuesto por un crop top rojo sin manga y cuello redondo.

Añadió jeans de cintura alta que ayudaron a destacar su diminuta cintura. El pantalón contó con detalles rasgados en las rodillas y debajo de los bolsillos.

Combinó el look con un par de botas negras de tipo combate, pendientes de aro y un bolso negro de correa gruesa.

Su cabello se mostró peinado con raya en medio y mechones lacios, mientras su rostro se vio con ligero maquillaje, blush rosado, labios marrones y cejas delineadas.

Para seguir con las órdenes sanitarias en contra del coronavirus, Sistine utilizó un cubrebocas blanco con estampados rojos y rosados.

Foto: The Grosby Group

Por su parte, el actor de 74 años lució un pantalón de mezclilla oscura, zapatos marrones y una playera negra; también utilizó un cubrebocas azul y gafas solares tipo aviador.

Ambas celebridades fueron captadas por los paparazzis saliendo de una tienda especializada en productos de marihuana medicinal ubicada en Hollywood, Sistine salió con una bolsa roja.

En las últimas semanas Sistine se ha enfocado en pulir su carrera en el periodismo y en un proyecto que creó junto a su hermana Sophia. Se trata de UNWAXED, un programa de podcast enfocado en la moda y estilo de vida, donde hacen entrevistas y reciben invitados especiales cada semana.

Su padre, la estrella de Rocky, también se ha mantenido ocupado desde que inició el otoño ya que se unió al elenco de The Suicide Squad de James Gunn.

A través de una publicación en redes sociales el director reveló que el actor estaba trabajando en la siguiente entrega junto a Idris Elba que reemplazará a Will Smith cmo Bloodshot y Margot Robbie que volverá a interpretar a Harley Quinn.

“Siempre me encanta trabajar con mi amigo @officialslystallone y nuestro trabajo hoy en #TheSuicideSquad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente todavía no tiene idea de lo increíble que es este actor”.