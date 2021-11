La rutina fitness con la que Elizabeth Hurley mantiene su figura a los 56

Elizabeth Hurley es una de las celebridades hollywoodenses veteranas que mejor conserva su belleza y figura a los 56 años, como si fuese una joven en sus plenos veintes.

Y es que a esta edad, la protagonista de Al diablo con el diablo presume de tener un envidiable físico, el cual suele mostrar frecuentemente con diminutos trajes de baño a través de redes sociales y ajustados atuendos de gala en alfombras rojas y eventos de moda como recientemente le hizo en las fiestas de Versace durante la Semana de la Moda de Milán.

Si bien tiene una agenda apretada entre su negocio de moda, grabaciones de películas, viajes, ocupaciones como madre de familia y más, la actriz se da tiempo para cuidar de su salud general y hacer ejercicio.

En una entrevista que le dio a Woman’s Health, Hurley reveló que trata de cuidarse debido a sus antecedentes familiares, ya que varios miembros de su familia han muerto de cáncer.

Asimismo, mantiene su físico en óptimas condiciones debido a que está inspirada en seguir utilizando los trajes de baño que vende a través de Elizabeth Hurley Beach, sin importar su edad.

En una entrevista con el Daily Mail, la celebridad dijo que puede haber días en los que descansa del ejercicio físico, pero se enfoca en su alimentación, limitando todo tipo de comida chatarra, no bebe alcohol y trata de no saltarse ninguna comida al día.

“No hago ejercicio fijo, pero no puedo quedarme quieta por mucho tiempo. De hecho, como bastante, pero muy poca comida chatarra o procesada y no bebo alcohol. Intento comer muchas verduras y nunca como entre comidas”.

Cuando está enfocada en un régimen, Elizabeth opta por ejercicio, una alimentación nutritiva y actividades relajantes como caminatas con sus mascotas, natación, yoga o jardinería.

Cuando era joven entrenó para ser bailarina, por lo que conoce y pone en práctica otros ejercicios físicos que le hacen sudar como estiramientos matutinos, ejercicios para tonificar el estómago, los glúteos y los brazos.

De vez en cuando hace pilates y entrena bajo sus propias rutinas en casa, donde tiene un gimnasio equipado.

Si bien esto pareciera suficiente, para la actriz no lo es, por lo que suele poner en práctica los siguientes hábitos basados en la alimentación:

Prioriza en la hidratación

Toma dos tazas de agua tibia por la mañana para ayudarle a su sistema digestivo a funcionar correctamente el resto del día y siempre mantiene una botella de agua cerca para mantenerse hidratada.

No come alimentos procesados

“Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos”, reveló en entrevista a The Cut.

“Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos que se cultivan localmente. Eso se aplica en carnes y verduras”.

Tiene comidas balanceadas durante todo el día

Las comidas diarias de la actriz de The Royals se basan principalmente en plantas que ella misma cultiva en su finca de Hertfordshire, Inglaterra.

Aquí su rutina de alimentación:

Desayuno: tras su entrenamiento matutino come un tazón de yogur griego, un plátano y miel.

Almuerzo: sopa de verduras.

Cena: pollo a la parrilla y verduras.

