Las hijas de Demi Moore presumen 'bikini body' para sesión en la piscina

Rumer Willis y Tallulah Willis fueron las estrellas de una sesión en bikini al lado de la piscina. Las hijas de Demi Moore y Bruce Willis presumieron su bikini body mientras se divertían nadando.

Rumer Willis, de 34 años, lució su figura delgada ataviada con un pequeño bikini blanco. Tallulah Willis, de 28 años, usó un traje de baño al estilo bandeau de los Knicks de Nueva York.

Ambas usaron salvavidas para flotar en el agua y tomaron bebidas de Cali Coffee.

Foto: Grosby Group

Rumer Willis cumplió años el pasado 16 de agosto y para celebrar subió una fotografía en topless a su cuenta de Instagram.

Fue nombrada ícono estadounidense por la revista revista The House Magazine, donde habló de su proyecto de Rumer Has It, una página donde recomienda sus productos favoritos de skin care, cuidado personal y todo lo relacionado con el bienestar. Ella lo define como una defensa a la exploración del placer y rutinas de cuidado para que cada quien descubra lo que les emociona y hace sentir bien.

“Quiero ayudar a las personas a descubrir una manera de cuidarse a sí mismas que se sienta embriagadora y deliciosa. Yo encuentro delicia y placer en volver a casa y mi casa huele como a mí me gusta gracias a mis velas favoritas y puedo tomarme un tiempo en la noche para cuidar mi cuerpo y mi piel con todas mis pociones y aceites. Se trata de crear rituales que te alimenten. Y quiero ayudar a otros a encontrar eso también”, dijo.

La estrella también encuentra emoción al compartir con sus seguidores sesiones de piano a través de Instagram Live, las ha llamado Late Night Piano Series. Si bien Rumer atraviesa un momento difícil por la afasia de su padre, Bruce Willis, trata de mantener una actitud positiva ante la vida.

Foto: Grosby Group

Por su parte, Tallulah Willis ha compartido con sus seguidores su camino en el tratamiento de su acné severo, condición que la llevó a momentos de depresión por su apariencia física.

La joven admitió que durante años también sufrió de trastorno dismórfico corporal. Se castigaba y sentía mal por no parecerse a su madre, la actriz Demi Moore.

“Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que: A. El envejecimiento ocurre sin tu control, el tiempo pasa y tu rostro puede cambiar. B. Me castigué por no parecerme a mi madre, después de que me dijeron que era idéntica a mi papá desde que nací. Me molestaba el parecido porque creía que mi rostro 'masculino' era la única razón por la que no me amaban”, compartió.

Ahora Tallulah se siente bien consigo misma. Aprendió que es valiosa en cada etapa de su vida. “Necesitas calmar la herida dentro de tu alma antes de intentar 'arreglar' el exterior”, agregó.

Mira las fotos de las hijas de Demi Moore en la galería superior.