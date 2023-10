El excantante de Oasis, Liam Gallagher, anunció el lunes una gira el próximo año por el trigésimo aniversario de "Definitely Maybe", el álbum que hizo saltar a la fama a la mítica banda pop británica, sin pronunciarse sobre una eventual reconciliación con su hermano Noel.

En su cuenta Instagram, celebró poder rendir homenaje "al álbum más importante de los años 1990" con esta serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda.

FECHAS Y CIUDADES DE LA GIRA 2024 DE LIAM GALLAGHER, DE OASIS

La gira comenzará en Sheffield, en el norte de Inglaterra, el 1 de junio de 2024, y terminará el 27 del mismo mes en Mánchester, ciudad de la que es originario el grupo, tras haber actuado en Londres y Dublín.

Según la descripción de la gira, se trata de la primera vez que Liam Gallagher, de 51 años, cantará la totalidad de temas de este álbum. Además de éxitos como "Rock 'n' Roll Star", "Live Forever", "Supersonic" o "Cigarettes & Alcohol" , algunos menos conocidos serán interpretados en el escenario por primera vez desde los años 1990.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ LIAM GALLAGHER DE SU HERMANO NOEL Y PUSIERON FIN A OASIS?

Después de años de disputas, un enésimo encontronazo en 2009 entre Liam Gallagher y su hermano Noel, guitarrista y compositor de Oasis, en el festival parisino Rock en Seine, provocó la separación del grupo formado en 1991 en Mánchester.

Desde entonces, los dos hermanos han intercambiado mensajes poco amistosos a través de las redes sociales o de la prensa, antes de una relativa calma en los últimos tiempos, dando esperanza a sus seguidores sobre una posible reconciliación.

"Nunca digas nunca jamás", declaró Noel a la BBC en enero pasado, en el lanzamiento de su álbum "High Flying Birds". "Se tendrían que dar circunstancias extraordinarias", había, sin embargo, advertido.

Después del enorme éxito de "Definitely Maybe", Oasis alcanzó la cúspide de su popularidad con "(What's the Story) Morning Glory?" grabado en 1995, en el que se incluyen grandes temas suyos como "Wonderwall" o "Don't look back in Anger".