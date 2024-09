Luis Arturo Villar Sudek, conocido en redes sociales como Luisito Comunica, fue detenido por las autoridades de República Dominicana mientras se encontraba en las instalaciones del metro de Santo Domingo, lo que causó una ola de indignación entre sus millones de seguidores.

El influencer originario de Puebla, México, visitó el corazón caribeño para mostrar la cultura del país y fue recibido por el vlogger José Castillo, sin embargo, el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet), lo detuvo "bruscamente”, detallaron en una narración en Instagram.

“Todo bien, nada más nos agarró la policía, pero escaló a un nivel que yo no me imaginaba, que nadie se imaginaba, sacó la macana y todo”, indicó Luis.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el propietario del tequila ‘Gran Malo’ fue detenido por grabar en las instalaciones del transporte público sin una autorización previa y según Castillo, quien también es conocido como Aquaman, el oficial “Feliz” actuó con “abuso de poder” en contra de ellos.

🇲🇽🇩🇴 #ÚLTIMAHORA • Autoridades del Metro de Santo Domingo detienen al youtuber mexicano Luisito Comunica. Hasta el momento no se ha informado cuáles son los motivos de su detención. pic.twitter.com/fbJJS4miGs — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) September 11, 2024

Los creadores de contenido aseguraron que las cámaras fueron guardadas cuando se les advirtió la prohibición, pero a pesar de ello, las autoridades actuaron de una forma arbitraria; “Se pusieron muy bruscos, se pusieron muy agresivos, ese es el verdadero problema… el problema es cómo se manejan las autoridades, es una vergüenza”, comentó el dominicano.

Los fanáticos de República Dominicana mostraron su postura en redes sociales e indicaron sentir tristeza ante la actuación de los miembros del Cesmet, ya que esperaban con entusiasmo la llegada del mexicano.

“Yo tengo vergüenza con ese niño, tengo años esperando que él venga aquí y mira cómo lo tratan”, “La bendita falta de educación. Qué situación más penosa y lamentable”, “Que vergüenza, le podimos disculpas por la incompetencia”, comentaron.

¿Luisito Comunica está bien tras la detención?

Aunque el youtuber no ha comentado nada sobre lo sucedido, su compañero José Castillo reveló en sus redes sociales oficiales que Luisito Comunica se encuentra bien, además, detalló que no iban a hablar sobre la detención “para no afectar al país”, pero tuvieron que hacerlo cuando se publicaron los videos de los testigos.

“Adelanto que Luisito está bien. Le ha encantado todo lo que ha visto de República Dominicana. Está en buenas manos”, señaló.

El metro de República Dominicana le da la bienvenida a Luisito Comunica

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), confirmó la detención del youtuber mexicano el 10 de septiembre de 2024 por no contar con los permiso de grabación que establece el artículo 34, número 24 del Manual de Usuario.

“Está prohibido grabar o tomar imágenes en las instalaciones del Metro y Teleférico de Santo Domingo con fines no personales, salvo autorización escrita”, señala el documento.

Además, aseguraron que tras una evaluación del caso, Luisito Comunica pudo continuar con sus actividades, pero decidió no hacerlo. Las autoridades le dieron la bienvenida a República Dominicana y expresaron estar “a su entera disposición”.

“Aprovechamos esta oportunidad para darle la bienvenida a la República Dominicana y reafirmar que la OPRET siempre está dispuesta a facilitar el trabajo de quienes, como él, muestran lo mejor de los países que visitan. Para tales fines, como responsables de las operaciones del Metro, nos ponemos a su entera disposición”, comentaron.

Desde la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de las operaciones del Metro, hacemos de conocimiento público que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del Metro de Santo Domingo la tarde de ayer, martes 10 de… pic.twitter.com/9WAOnOi0AW — Metro de Santo Domingo (@MetroSD_RD) September 11, 2024